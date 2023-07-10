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中職／聯盟已收到判決文書 決議永不錄用陳凱倫
前年以「家庭因素」為由提出任意引退，陳凱倫今天在刑事判決書中被揭露性侵未遂罪行，中職聯盟今天也做出永不錄用決議，永久不得參與聯盟賽事。
陳凱倫生涯效力富邦悍將隊11年（含興農牛、義大犀牛隊），2021年季後被放在60人契約保留名單之外，球團當時回應他以「家庭因素考量」提出任意引退，引起巨大討論，如今隨著判決書出爐，揭露性侵未遂的離譜事由，聯盟也已收到判決文書。
聯盟表示，今天已經收到判決文書，雖該球員已申請任意引退，但因犯罪事實於具有球員身分期間，聯盟依照規章懲處，決議將該名球員處以最重處分「永久不得參與聯盟賽事」，形同永不錄用。
聯盟也再次強調，對於任何形式犯罪零容忍，絕不寬貸。
陳凱倫離開職棒界後，去年12月開始在新北市尖山國中青少棒隊擔任打擊教練。
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