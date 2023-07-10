中職／前球員昔離隊今爆性侵未遂 富邦悍將遭疑壓新聞回應了

曾效力富邦悍將隊的內野手陳凱倫，2021年因不知名原因離隊，今天隨著士林地方法院刑事判決書出爐，揭露性侵未遂罪行，悍將球團也做出回應，當時是基於偵查不公開以及尊重被害人請託，因此並未對外說明，避免二次傷害。

陳凱倫生涯效力悍將11年（含興農牛、義大犀牛隊），2021年季後被放在60人契約保留名單之外，球團當時回應他以「家庭因素考量」提出任意引退，引起巨大討論，如今隨著判決書出爐，揭露離譜事由。