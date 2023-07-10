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前球員昔離隊今爆性侵未遂 富邦悍將遭疑壓新聞這麼說

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中職／前球員昔離隊今爆性侵未遂 富邦悍將遭疑壓新聞回應了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將前球員陳凱倫。記者林伯東／攝影
富邦悍將前球員陳凱倫。記者林伯東／攝影

曾效力富邦悍將隊的內野手陳凱倫，2021年因不知名原因離隊，今天隨著士林地方法院刑事判決書出爐，揭露性侵未遂罪行，悍將球團也做出回應，當時是基於偵查不公開以及尊重被害人請託，因此並未對外說明，避免二次傷害。

陳凱倫生涯效力悍將11年（含興農牛、義大犀牛隊），2021年季後被放在60人契約保留名單之外，球團當時回應他以「家庭因素考量」提出任意引退，引起巨大討論，如今隨著判決書出爐，揭露離譜事由。

富邦悍將球團回應如下：

本球團於本案事發收到舉報時，立即對遭舉報球員陳凱倫處以嚴正停職，並全力協助司法偵查。

基於偵查不公開，同時尊重被害人請託不公開處理之考量，球團於司法調查期間均未對外進行任何說明，以保護被害人不受二次傷害之可能；且在司法程序中，陳凱倫申請任意引退，同年球季末即已離隊。

富邦悍將重申對球團紀律的重視，嚴格要求全體成員遵守球隊行為規範，更絕不容許任何違法行為。

陳凱倫 富邦悍將

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