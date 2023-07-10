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棒球／前悍將洋砲霸帝士墨聯爆發 單場雙響砲狂灌9分打點

聯合新聞網／ 綜合報導
前富邦悍將洋砲霸帝士。 報系資料照
前富邦悍將洋砲霸帝士。 報系資料照

前中職富邦悍將隊洋砲霸帝士（Xavier Batista）目前效力墨西哥聯盟的坎佩切海盜隊（Campeche Pirates），他今天單場雙響砲，灌進9分打點，幫助球隊以15：3大勝。

霸帝士去年曾加盟富邦悍將，結果他表現不如預期，不僅期待的長打能力沒發揮，守備上更是出現多次瑕疵，因此季中就被註銷。總計霸帝士在中職一軍出賽18場，只敲出1轟，打擊率1成57。

霸帝士目前效力的坎佩切海盜隊今天對上拉古納牛仔隊（Laguna Union Cotton Growers），霸帝士擔任第6棒，鎮守一壘。3局上他在滿壘局面掃出清壘二壘安打，超前比分，坎佩切海盜5局上狂攻6分，7局上霸帝士再補上1發三分砲，9局上他又夯出1發三分砲，終場就以15：3收下勝利。

總計霸帝士全場5打數敲3安打、包含單場雙響砲，選到1次保送，狂灌9分打點，賽後打擊率2成42，霸帝士本季出賽56場，已累積15發全壘打。

霸帝士

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