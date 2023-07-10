聽新聞
test
0:00 / 0:00
棒球／前悍將洋砲霸帝士墨聯爆發 單場雙響砲狂灌9分打點
前中職富邦悍將隊洋砲霸帝士（Xavier Batista）目前效力墨西哥聯盟的坎佩切海盜隊（Campeche Pirates），他今天單場雙響砲，灌進9分打點，幫助球隊以15：3大勝。
霸帝士去年曾加盟富邦悍將，結果他表現不如預期，不僅期待的長打能力沒發揮，守備上更是出現多次瑕疵，因此季中就被註銷。總計霸帝士在中職一軍出賽18場，只敲出1轟，打擊率1成57。
霸帝士目前效力的坎佩切海盜隊今天對上拉古納牛仔隊（Laguna Union Cotton Growers），霸帝士擔任第6棒，鎮守一壘。3局上他在滿壘局面掃出清壘二壘安打，超前比分，坎佩切海盜5局上狂攻6分，7局上霸帝士再補上1發三分砲，9局上他又夯出1發三分砲，終場就以15：3收下勝利。
總計霸帝士全場5打數敲3安打、包含單場雙響砲，選到1次保送，狂灌9分打點，賽後打擊率2成42，霸帝士本季出賽56場，已累積15發全壘打。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言