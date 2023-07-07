中職／龍隊主題日穿回3連霸球衣 「飛龍在天」添復古味

味全龍隊下半季首檔主題日，將於7月15、16日於天母主場賽事舉辦「美好食光復古日」，帶著球迷重拾1997到1999年味全龍三連霸的美好年代，今天公布主視覺，龍將穿上三連霸時期的經典球衣亮相。

活動主視覺今天率先曝光，以復刻1997-1999年三連霸時代作為主軸，由總教練葉君璋及賈西、黃煚隆、張泰山教練為主角，貫穿現役龍隊球星，重現往昔輝煌與世代傳承，龍隊全員將在主題日兩天換上三連霸經典球衣榮耀再現。

味全龍隊將於7月15、16日於天母主場賽事舉辦「美好食光復古日」，球員穿上三連霸時期球衣出賽，球團以同款球衣製作復古球衣造型提袋，贈送給每天前3000名進場球迷。圖／味全龍隊提供

球團也以同款球衣製作復古球衣造型提袋，贈送給每天前3000名進場球迷，球衣提袋背面則印上象徵味全70周年的70背號，兼具實用及收藏價值。

味全龍隊將於7月15、16日於天母主場賽事舉辦「美好食光復古日」，16日演唱嘉賓安排江宏恩、張鳳書共同演唱同名電視劇主題曲《飛龍在天》。圖／味全龍隊提供

主題日兩天更邀請到90年代風靡全台的重量級歌手帶來賽前演唱會，7月15日為主唱《新不了情》、《猜心》、《愛情限時批》等金曲歌手萬芳，16日則由當年紅透半邊天的八點檔主角江宏恩、張鳳書，共同演唱同名電視劇主題曲《飛龍在天》。

天母球場將在主題日期間換上復古主視覺，也將舉辦傳奇球星簽名會，並帶來6、7年級生最熟悉的懷舊童玩、美食與復刻商品，邀請大小龍迷一同回到過去感受原汁原味復古情懷。