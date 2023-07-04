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WBSC世界盃少棒賽在台南登場 台灣隊開幕戰迎戰澳洲隊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
WBSC世界盃少棒錦標賽7月28日至8月6日在台南亞太棒球訓練中心登場，世界棒壘球總會公布分組賽程表。圖／台南市政府提供
WBSC世界盃少棒錦標賽7月28日至8月6日在台南亞太棒球訓練中心登場，世界棒壘球總會公布分組賽程表。圖／台南市政府提供

WBSC世界盃少棒錦標賽7月28日至8月6日在台南亞太棒球訓練中心登場，世界棒壘球總會已公布分組賽程表，中華隊28周五晚上開幕賽將迎戰澳洲，29日晚上對上勁敵日本隊，30日對戰棒球強國墨西哥、31日對上德國，8月1日迎戰委內瑞拉，賽事精彩可期。

台南市政府表示，為了讓各國小球員有最安全的比賽場地，體育局商請中華棒協在5月底前往台南亞太棒球訓練中心少棒主副球場檢視各項設施，包括草皮維護保養、紅土區補土補平、場邊水溝蓋人工草檢查更換、防護墊清潔整理、室內投打場地整理、室內牛棚投手丘重新抓高度、球員休息室牆壁粉刷補漆等。

市府指出，球場在6月15日起封館整修，預計40天內整理完畢，同時加強派員巡檢觀眾席、大螢幕記分板等硬體設施，希望帶給進場球迷更好的觀賽體驗。

此次賽會推出U12吉祥物Dorky LINE限量貼圖限時活動，即日起到7月6日中午12點，只要到「U12世界盃少棒賽」臉書粉絲團完成指定任務，就能參加7月7日抽獎，有機會免費獲得Dorky Line貼圖，限量100組。詳情請參閱「U12世界盃少棒賽」(網址https://www.facebook.com/WBSCU12/)。

南市府表示，這次U12世界盃少棒賽參賽國家陣容堅強，除了有上屆冠亞軍美國及委內瑞拉，還有日、韓、墨西哥、多明尼加等傳統棒球強國，總計有12國參賽，競爭程度媲美各級國際棒球賽事，邀請球迷朋友用行動支持棒球運動、支持台灣小將在國際賽場發光，門票7月21日將在拓元購票系統開賣。

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