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中職／古林睿煬有責任感的投球 餅總培養他獨當一面

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅先發投手古林睿煬。記者侯永全／攝影
統一獅先發投手古林睿煬。記者侯永全／攝影

「金孫」古林睿煬先發7局失2分（無責失），幫助統一獅隊以9：5在上半季封關戰擊敗富邦悍將隊，獅隊上半季輪值以4位洋投為主，土投找空檔排入，古林睿煬的出賽場數有限，但他有強烈的責任感，輪到他上場時，「這場就是我的比賽 ，有責任把他丟好、丟長。」

古林睿煬此役唯一的失手，是第3局面對林岳谷的兩分砲，「是失投球，打到就知道過了，他在二軍打我就打得很好，是很好的打者，下半季要更小心。」由於挨轟出現在2出局的失誤之後，古林睿煬此役為無責失分。

獅隊上半季有強悍的4位洋投，幾次啟動「風火輪」，本土先發的出賽場次相對較少，古林睿煬上半季只在一軍先發5場，其中3場超過6局的投球，對手都是悍將。

對於一軍出賽較少的安排，古林睿煬說：「既然球隊安排是這樣，就是想辦法去適應它，這場就是我的比賽，我有責任丟好、丟長。」他也提到最大差異是休息天數拉長，相對獲得更多休息，「都很好調整。」

總教練林岳平指出，古林睿煬此役沒有保送，近兩場用球數都很精簡，貫徹攻擊好球帶的策略。他對古林睿煬一直都有高度期待，「培養他獨當一面的過程中，也許中間有些挫敗是必經的，期望他在打亞運之前準備到最好，幫助國家拿到更高榮譽。」

古林睿煬 林岳平 富邦悍將

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