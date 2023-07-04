小馬青少棒／日本輸不起？ 桃園隊冠軍被取消

2023美國小馬聯盟小馬PONY級亞太區青少棒錦標賽在日本舉辦，桃園市隊代表台灣在6月30日以7比1擊敗日本隊奪冠，竟遭日本小馬聯盟判定「球棒不符規定」取消資格，也痛失冠軍獎盃。桃園市棒球委員會主委楊家俍與教練、球員家長昨舉行記者會抗議，除堅決捍衛教練團與球員清白，也強調努力奮戰成果不能被汙衊，並向美國小馬聯盟總部申訴。

參賽球員全永樂、蔡辰瀧表示，選手之夜宣布比賽冠軍，竟是日本隊上台領獎，相當錯愕，「我們難過到哭出來」，完全無法接受努力得冠軍卻被取消資格。

「日本輸不起嗎？」楊家俍說，當天與日本隊加賽打冠軍戰，第2局台灣隊5比0，日本主審會同三名裁判進台灣隊休息室檢查球棒，隨後主審比出大拇指說OK沒問題，比賽繼續；台灣隊繼續使用大會驗證合格的球棒比賽，到第6局台灣隊7比1，日本再次抗議，由日本小馬聯盟主席那須勇元帶著主審到休息室檢查，日本隊教練隨即宣稱球棒不合格。

桃園青少棒隊參賽球員全永樂（左）、蔡辰瀧（右）說選手之夜宣布冠軍被取消，大家都哭了。記者曾增勳／攝影

楊家俍說，沒用儀器檢驗，只用眼睛看、耳朵聽就說球棒不合格，不懂判斷標準在哪裡，完全不合理；桃園市府也表示，比賽開打前，球棒已經大會檢查認證合格，市府與體育署透過棒球協會國際組向美國小馬聯盟總會申訴，為台灣隊爭取權益，努力奮戰的辛苦不應隨意被抹滅。棒協已向聯盟總部申訴，暫無進一步發展。

楊家俍指出，球隊帶15支球棒參賽，6月25日大會用儀器檢驗球棒，最後只有4支檢驗合格並貼上標籤，之後7場比賽、包含對日本3場，都只使用這4支球棒，第1場6月29日台灣隊5比3贏了，日本沒抗議，第2場6月30日台灣隊輸球，日本也沒抗議球棒問題，當天下午加賽台灣隊領先，日本先後兩次抗議、也沒要求停賽，最後7比1輸球，才在賽後宣布以球棒問題取消冠軍資格。

他說，日本必須講清楚判斷球棒不合格的標準，美國小馬聯盟認為，如果沒有當場沒收比賽，並沒有事後沒收比賽的規章，日本小馬聯盟的處理不符大會規章。

家長代表全秉安表示，國際性比賽必須照規章走，選手參加比賽總有輸贏，日本不照規範走，希望美國小馬總部能夠公正裁定。