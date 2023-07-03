快訊

真夏日降臨 專家指這兩天最熱「短時間內生不出颱風」

傳LINE訊息「1開頭」讓人氣炸！ 一票苦主煩死：這種人真的超多

平均降95元！國內線機票價格8月起調降 調整前購買可退差價

日職／隊友守備鬧烏龍後怒吼 包爾解釋生氣原因

聯合新聞網／ 綜合報導
包爾。 美聯社
包爾。 美聯社

前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）本季轉戰日職橫濱隊，上周末他先發面對中日龍隊，隊友打線不幫忙，還在守備時鬧烏龍，讓包爾氣得怒吼：「醒醒吧！」

中日龍6局2出局攻占一二壘，打者擊成二壘方向滾地球，橫濱二壘手牧秀悟接到球後，中日龍一壘跑者龍空繞過二壘衝三壘，牧秀悟想去觸殺沒有成功。接著從二壘起跑的石橋康太往本壘跑，牧秀悟把球傳給捕手想觸殺石橋康太，結果又失敗，龍空也抓到機會跑回二壘，最終形成ALL SAFE。

包爾隨後讓下一名打者高橋周平擊出投手前滾地球，鮑爾接球後，選擇自己衝刺到一壘踩壘。雖化解滿壘危機，但包爾仍怒吼，「Wake up！」

包爾的行為引發軒然大波，包爾受訪解釋，「我是對這種狀況感到生氣，不是對哪個人生氣，如果要說對誰生氣的話，是我自己。我當時投球表現不是很好，雖然紀錄是安打，但也有發生錯誤和運氣不好的狀況。」

包爾

相關新聞

中職／「林來瘋」來了！林子偉、林佳緯報名選秀

原是中職選秀的「超小年」，迎接上等菜色上桌，前大聯盟好手林子偉、高中生大物林佳緯都確定報名選秀。

中職／林子偉動向已經明確 雄鷹領隊劉東洋回應狀元籤

旅美好手林子偉確定參加今年中職選秀會，擁有狀元籤的台鋼雄鷹隊是否挑選這位29歲好手，成為球迷關心的最大焦點；雄鷹領隊劉東...

中職／選秀最後一波8人完成報名 聯盟證實林子偉、林暉盛入列

中職年度選秀會將於12日在台中市登場，今天中午12點截止報名，聯盟公布最後一波名單，確定29歲旅美好手林子偉也在其中，其...

中職／上半季封關戰 悍將近13個半季6度墊底早已是定局

中職上半季賽程今天進入最後一戰，新莊棒球場由富邦悍將、統一獅隊過招，是一場王者與爐主的交鋒，悍將早已確定半季墊底，從20...

日職／隊友守備鬧烏龍後怒吼 包爾解釋生氣原因

前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）本季轉戰日職橫濱隊，上周末他先發面對中日龍隊，隊友打線不幫忙，還在守備時鬧烏龍，讓包爾氣得怒吼：「醒醒吧！」 中日龍6局2出局攻占一二壘，打者擊成二壘方

棒球／全場僅敲1安 亞運培訓隊交流賽0:10慘敗給NCAA

亞運棒球賽培訓隊與美國NCAA交流賽第3戰，培訓隊受制於NCAA明星隊投手群火球壓制，僅林瀚從先發投手強生（RyanJo...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦