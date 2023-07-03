日職／隊友守備鬧烏龍後怒吼 包爾解釋生氣原因

前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）本季轉戰日職橫濱隊，上周末他先發面對中日龍隊，隊友打線不幫忙，還在守備時鬧烏龍，讓包爾氣得怒吼：「醒醒吧！」

中日龍6局2出局攻占一二壘，打者擊成二壘方向滾地球，橫濱二壘手牧秀悟接到球後，中日龍一壘跑者龍空繞過二壘衝三壘，牧秀悟想去觸殺沒有成功。接著從二壘起跑的石橋康太往本壘跑，牧秀悟把球傳給捕手想觸殺石橋康太，結果又失敗，龍空也抓到機會跑回二壘，最終形成ALL SAFE。

これがベイス☆ボールか…ﾃﾝﾃﾝﾃﾝﾃﾝ

珍プレー確定

そりゃバウアーキレるわ#バウアー pic.twitter.com/CRJ9V4qViA — ゆっきー (@yukki2741) 2023年7月1日

包爾隨後讓下一名打者高橋周平擊出投手前滾地球，鮑爾接球後，選擇自己衝刺到一壘踩壘。雖化解滿壘危機，但包爾仍怒吼，「Wake up！」

包爾的行為引發軒然大波，包爾受訪解釋，「我是對這種狀況感到生氣，不是對哪個人生氣，如果要說對誰生氣的話，是我自己。我當時投球表現不是很好，雖然紀錄是安打，但也有發生錯誤和運氣不好的狀況。」