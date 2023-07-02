中職／郭阜林帶好手感上一軍 選球有「不能說的秘密」

郭阜林今年開季在二軍蹲得久，上一軍就跳高高，先是在封王戰扛起先發，今天又繳出單場3安猛打賞，幫助統一獅隊以6：3擊敗樂天桃猿隊，熬過打擊機制調整期，郭阜林還從林焌翰身上學到選球「不能說的秘密」。

郭阜林前一次單場3安是去年9月11日，前一次獲選單場MVP則是同年同月13日的單場雙響砲，今天4打數3安打，相隔294天再演猛打賞，還敲回勝利打點，也是292天獲選單場MVP。

32歲的郭阜林有感球隊競爭，季後到日本強化擊球穩定性，不料調整上剛好與新任外籍打擊教練方式衝突，重新適應導致起步較慢，透過與二軍教頭劉育辰亦師亦友的交流，找回打擊機制，「有打出心得，就不會想放棄。」

6月29日郭阜林才首度升上一軍，結果就是在封王戰扛起先發，3打數1安打，加上今天，重返一軍兩場比賽7打數4安打，另有2次四壞保送，手感正燙。

「可以理解。」郭阜林表示，開季打擊狀況不佳，自己守備也不穩定，能夠理解教練團讓自己先在二軍調整的用意，甚至自己目前對於守備還是有點沒信心，「上一軍第一場看到是指定打擊鬆了口氣，知道要守備會比較緊張，只能想辦法緩解。」

郭阜林的目標是成為像胡金龍一樣，打擊穩定的強者，在二軍期間也向後輩林焌翰請益，郭阜林說：「他的選球能力很好，也有跟我分享一下。」至於細節如何，郭阜林不便透露。「還是要藏一下秘密。」