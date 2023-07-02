中職／龍隊第9局連3安突破呂彥青 兄弟3連敗收尾上半季

兩位王牌的交鋒上演高手過招，中信兄弟隊德保拉、味全龍隊鋼龍雙雙投到6局以上、無失分，被敲3安打以下，比分持續以0：0糾纏，兩人皆以無關勝敗收場，龍隊在9局上連敲3安打突破呂彥青，終場以1：0贏球，兄弟以3連敗為上半季畫下句點。

德保拉先發7局共用106球，只被敲出2安打、無失分，狂賞10次三振；鋼龍與他相互輝映，先發6局被敲出3安打、無失分，儘管用球數只有79球，龍隊仍在第7局啟用牛棚作戰。

龍隊王維中、陳冠偉及兄弟吳俊偉都成功把關計分板上的「0」，9局上呂彥青登板，郭天信以二壘打開路，開啟龍隊的大好契機，劉基鴻跟進敲安，吉力吉撈．鞏冠補上關鍵一擊，龍隊在這場超級投手戰中率先突圍，9局下再由終結者林凱威鎖上勝利大門，蘇緯達代打原有機會一棒形成長打，遭郭天信飛撲上演再見接殺。

兩隊上半季賽程至此落幕，龍隊以30勝27敗3和、勝率5成26結算；兄弟3連敗收尾後，取得28勝28敗4和、勝率正好5成，經歷季中換帥，前任教頭林威助任內打下9勝15敗1和、勝率3成75，彭政閔接掌兵符後則是18勝13敗3和、勝率5成81，另有1勝為陳江和代理拿下。