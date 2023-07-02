中職／勝騎士愛上拋彩帶 推薦其他國家效仿

統一獅隊勝騎士以1.44防禦率、8勝暫居聯盟雙冠王，也因好表現被韓職起亞虎隊挖角，如今要帶著封王戰的回憶告別隊友，除了表達不捨，也對拋彩帶美好畫面印象深刻，「其他國家可以參考」。

獅隊球團今天公布，勝騎士合約被韓職起亞虎隊買斷，近日將離開台灣，勝騎士表示，來台灣的時光很開心，從上半季到封王，經歷了很多，「我也相信球隊是有總冠軍實力，祝福大家可以順利拿下。」

勝騎士在台灣短短10場出賽拿下8勝，其中2勝更別具意義，生涯首勝就是獅隊隊史第1800勝，最後一場先發更是6月29日8局失1分的封王戰，勝騎士表示，能夠在隊史留名備感光榮，這段過程也見證自己跟隊友成長，「我會想念隊友。」

台灣是勝騎士亞洲棒球體驗的第一站，對於天氣、打者心態的體驗對他來說都是挑戰，如今要前往韓職，除了隊友布雷克提供的一些資訊外，都還很陌生，但相信自己能夠適應得很好，畢竟委內瑞拉出身的他，過去曾到多明尼加、美國等不同地方打球，「而且我不怕吃辣。」

在台灣勝騎士也體驗到了不同的棒球應援文化，他表示：「我很愛應援，球迷能夠很投入在比賽中，有時候奮力加油一整局都不會停下來，而封王戰拋彩帶更是美妙的一刻，這樣的文化或許我的家鄉或是美國職棒都可以參考看看。」