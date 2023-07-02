快訊

侯友宜談核一再啟動 馬英九主動擁抱讓造勢氣氛沸騰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／勝騎士愛上拋彩帶 推薦其他國家效仿

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊洋投勝騎士（左）即將離台，轉戰韓職起亞虎隊。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊洋投勝騎士（左）即將離台，轉戰韓職起亞虎隊。記者蘇志畬／攝影

統一獅隊勝騎士以1.44防禦率、8勝暫居聯盟雙冠王，也因好表現被韓職起亞虎隊挖角，如今要帶著封王戰的回憶告別隊友，除了表達不捨，也對拋彩帶美好畫面印象深刻，「其他國家可以參考」。

獅隊球團今天公布，勝騎士合約被韓職起亞虎隊買斷，近日將離開台灣，勝騎士表示，來台灣的時光很開心，從上半季到封王，經歷了很多，「我也相信球隊是有總冠軍實力，祝福大家可以順利拿下。」

勝騎士在台灣短短10場出賽拿下8勝，其中2勝更別具意義，生涯首勝就是獅隊隊史第1800勝，最後一場先發更是6月29日8局失1分的封王戰，勝騎士表示，能夠在隊史留名備感光榮，這段過程也見證自己跟隊友成長，「我會想念隊友。」

台灣是勝騎士亞洲棒球體驗的第一站，對於天氣、打者心態的體驗對他來說都是挑戰，如今要前往韓職，除了隊友布雷克提供的一些資訊外，都還很陌生，但相信自己能夠適應得很好，畢竟委內瑞拉出身的他，過去曾到多明尼加、美國等不同地方打球，「而且我不怕吃辣。」

在台灣勝騎士也體驗到了不同的棒球應援文化，他表示：「我很愛應援，球迷能夠很投入在比賽中，有時候奮力加油一整局都不會停下來，而封王戰拋彩帶更是美妙的一刻，這樣的文化或許我的家鄉或是美國職棒都可以參考看看。」

騎士 韓職 棒球

延伸閱讀

中職／少了勝騎士的獅隊 餅總先不想戰力影響

中職／勝騎士巨大空缺誰補？獅隊鎖定3人 下半季前簽約

中職／勝騎士轉戰韓職起亞虎 帶封王簽名衣離隊

中職／下半季墊底到上半季冠軍 獅隊寫第4例化腐朽為神奇

相關新聞

中職／想生5個小孩！李多慧超性感泳裝曝光：未來老公加油

中職桃猿樂天啦啦隊女神李多慧於今天在個人YT頻道發布最新影片，「如果我能成為媽媽的話/樂天女孩李多慧/想生5個孩子。/ 未來的老公加油吧。」表達自己非常喜歡小孩，說自己未來可以的話少則生3個，多則生5

日職／吳念庭開轟「打到就知道了」 西武仍遭軟銀橫掃

西武獅隊今天舉辦「台灣日」，吳念庭以煙火秀作為最佳點綴，第3局敲出三分砲，同時也是他的本季首轟，這一轟一度逆轉戰局，但西...

中職／勝騎士愛上拋彩帶 推薦其他國家效仿

統一獅隊勝騎士以1.44防禦率、8勝暫居聯盟雙冠王，也因好表現被韓職起亞虎隊挖角，如今要帶著封王戰的回憶告別隊友，除了表...

中職／林立等3傷兵下半季歸隊 桃猿休兵11天重整姿態

樂天桃猿隊今天主場迎戰統一獅隊，球隊上半季最後一戰推出新洋投道博格開箱，另拉上賴知頎補牛棚，接下來11天的休兵日，正好給...

中職／勝騎士轉戰韓職起亞虎 帶封王簽名衣離隊

剛幫助統一獅隊取得上半季冠軍、也拿下6月MVP，最穩洋投勝騎士被韓職挖角，將加盟起亞虎隊，今天獅隊由領隊蘇泰安代表送上全...

日職／吳念庭「台灣日」敲逆轉三分砲 本季首轟出爐

西武獅隊今天舉辦「台灣日」，吳念庭以煙火秀作為最佳點綴，第3局敲出逆轉三分砲，同時也是他的本季首轟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦