日職／吳念庭二壘打一度超前比分 宋家豪投1局無失分

日職西武獅隊台灣好手吳念庭今天獲得先發機會，在第7局敲出超前二壘安打，還選到1次保送，不過最後西武仍遭到軟銀逆轉；另外樂天金鷲的宋家豪中繼投1局，沒有失分。

西武獅隊今天在主場對上軟銀的賽事，吳念庭先發打第5棒、擔任三壘手，2局下遭到三振，4局下及6局下都擊出游擊平飛球出局。

7局下雙方4比4平手、一三壘有人時，吳念庭一棒敲出二壘安打，另帶有1分打點超前；10局下選到保送上壘。總計吳念庭4打數僅敲1安，目前打擊率2成27。

此戰軟銀的近藤健介1局上就轟出2分全壘打，2局上軟銀再添2分；不過西武之後開始追分，4局下一壘有人時，渡部健人敲出二壘安打，馬金農（DavidMacKinnon）再擊出1打點滾地球；6局下渡部健人轟出陽春全壘打，西武僅落後2分。

7局下西武靠著3次保送攻佔滿壘後，渡部健人敲出安打帶有2分打點，追成平手，吳念庭再敲超前安，可惜開心沒有太久，軟銀8局上再添1分追平，比賽也被拖進延長賽。

10局上軟銀二、三壘有人時，上林誠知敲出三壘安打送回2分，終場軟銀就以7比5擊敗西武。

另一場日職賽事，樂天金鷲的宋家豪在8局下、球隊8分落後時登板，讓中村獎吾擊出中外野飛球出局後，雖然投出保送，不過接著讓山口航輝擊出界外飛球出局，再三振掉安田尚憲。

總計宋家豪用15球、投1局沒有失分，最快球速145公里，目前防禦率2.79。最終樂天以2比10不敵羅德隊。