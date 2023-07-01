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棒球／林立恩U18培訓好表現 教頭：捕手守備能力名列前茅

中央社／ 桃園1日電
U18世界盃棒球賽培訓隊此次選入台加混血捕手林立恩（前），總教練吳柏宏透過藍白對抗賽觀察，稱讚林立恩守備能力在捕手群中名列前茅，沒意外應會放入24人名單。 中央社
U18世界盃棒球賽培訓隊此次選入台加混血捕手林立恩（前），總教練吳柏宏透過藍白對抗賽觀察，稱讚林立恩守備能力在捕手群中名列前茅，沒意外應會放入24人名單。 中央社

U18世界盃棒球賽培訓隊此次選入台加混血捕手林立恩，總教練吳柏宏透過藍白對抗賽觀察，稱讚林立恩守備能力在捕手群中名列前茅，沒意外的話會放入24人名單。

本屆U18世界盃棒球賽培訓隊亮點之一，是選入亞利桑那漢彌爾頓高中的捕手林立恩，林立恩是美職紐約洋基隊球探文雄（Steve Wilson）的兒子，加拿大籍的文雄曾效力台灣大聯盟，當年在台灣娶妻生子。

林立恩第一階段集訓就返台加入訓練，也有打藍白對抗賽，今天沒有蹲捕，以指定打擊身分出賽，6局敲出安打，總計3打數敲1安。

吳柏宏表示，透過藍白對抗賽觀察，林立恩的守備能力足夠，在培訓隊捕手群中算是名列前茅，打擊能力也不錯，沒意外的話會放入24人名單中，但因為他打完藍白賽需要返美，目前要看他接下來的行程安排，如果可以配合代表隊的話，也會比較好運作。

藍白賽目前為止打完6場，吳柏宏表示，投手群慢慢進入狀況，今天藍隊和白隊安打數一樣都是7支，但白隊沒有拿下分數，藍隊以4比0拿勝，也是要讓投手群去學習，面對危機如何解決。

吳柏宏特別點名今天藍隊二壘手林劭威表現不錯，單場2安2打點，有看到球員心態上的成長，讓教練團感覺到球員想要拚的企圖心很重要。

林立 棒球

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