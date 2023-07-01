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棒球／柯敬賢攻擊更有策略 拚U18世界盃要給國外球探看

中央社／ 桃園1日電
桃園市平鎮高中高二強打柯敬賢（前）1日在U18世界盃棒球培訓隊藍白對抗賽第6戰比賽後半段，被自打球打到先前不舒服處。他受訪表示，上場時不會特別去想傷勢，2022年有入選U18培訓隊但沒留在正選名單中，今年全力拚國手資歷。 中央社
桃園市平鎮高中高二強打柯敬賢（前）1日在U18世界盃棒球培訓隊藍白對抗賽第6戰比賽後半段，被自打球打到先前不舒服處。他受訪表示，上場時不會特別去想傷勢，2022年有入選U18培訓隊但沒留在正選名單中，今年全力拚國手資歷。 中央社

平鎮高中高二強打柯敬賢今天在U18藍白對抗賽敲二壘打，去年沒留在U18世界盃正選名單，今年全力拚、想在世界盃舞台被球探看到，目標旅外，總教練吳柏宏也點出柯敬賢攻擊策略進步多。

備戰U18世界盃棒球賽，培訓隊安排藍白對抗賽，今天第6戰在樂天桃園棒球場舉行，柯敬賢扛白隊第3棒、守中外野，3局下敲出二壘打，6局下選到保送上壘，目前為止藍白戰總計出賽4場、敲出4支安打。

柯敬賢身材突出、有力量，跑、打、守潛力都被看好，從高一開始就是球隊潛力培養的中心棒次，母隊教練也是此次U18世界盃棒球賽台灣隊總教練吳柏宏表示，柯敬賢高一開始就有扛中心棒次的實力，但教練團多把他排在9棒有用意。

吳柏宏解釋，希望讓柯敬賢多了解、觀察投手，快點熟悉高中比賽的強度，不會因為一開始排在中心棒次，對方投手特別閃躲、注意他。

吳柏宏表示，這樣的訓練收到成效，柯敬賢高二最大的進步就是與投手的對決， 長打能力也跟著發揮出來，證明他確實有扛中心棒次的能力。

柯敬賢此次藍白賽第3戰打完，因為腿不舒服休息了2場， 今天比賽後半段又自打球打到先前不舒服的地方，柯敬賢表示，上場時不會特別去想傷勢，去年有入選U18培訓隊但沒留在正選名單中，今年全力拚國手資歷。

柯敬賢表示，平時上場打擊會觀察投手的握球、回想前一次對決什麼球路打不好，幫助設定攻擊策略，此次藍白賽本來設定目標一場至少2支安打、不要被三振，自評目前表現還沒有完全發揮，希望可以盡快調整好，拚進U18世界盃舞台，讓國外球探看，畢業目標挑戰旅外。

棒球 平鎮高中

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