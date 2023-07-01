中職／悍將前洋投艾普勒找到新東家 轉戰墨聯即刻先發

富邦悍將隊洋投艾普勒上個月因生涯規畫提出結束合約，今天墨西哥聯盟蒙特雷蘇丹隊（Sultanes de Monterrey）宣布簽約消息，確定找到新東家。

艾普勒本季先發9場，拿下3勝1敗、防禦率2.89，成績相當出色，6月1日因啟動洋投輪替被降下二軍，尚未等到重返一軍出賽的機會，隨即在21日由球團「官宣」他因個人生涯規畫考量，決定結束合約返美發展。

艾普勒離台後，先回到美國德州家中，隨即與妻女一起前往墨西哥，外界早已關注他即將轉戰墨聯，今天蒙特雷蘇丹宣布簽約消息，且今天就將先發出賽。

悍將在艾普勒離隊後剩下3位洋投，分別是2位先發投手肯特、安得勝以及1位後援投手富藍戈，新洋投尋覓作業中。