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中職／沒長打就只是一般選手 蘇智傑找回「砲」的覺悟

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅打者蘇智傑。本報資料照片
統一獅打者蘇智傑。本報資料照片

「如果沒有長打，我就和一般選手沒有兩樣。」蘇智傑2021年面對彈性係數下修的比賽用球，經歷一段不算短的陣痛期，曾經為了這顆令他頭痛的球修正揮棒模式，換來一張不及格的成績單，今年在打擊率和長打率中找到「集合體」的蘇智傑。

2021年是啟用不彈球的第一年，蘇智傑的全壘打全面減產，從前一年的28轟銳減為8轟，今年球季開打前兩周也讓人持續有長打消失的疑慮，但蘇智傑從4月18日第一轟出爐後開始回神，至今天壘打數110為聯盟第一，味全龍隊劉基鴻106排名第二。

回想2021年賽季，蘇智傑説：「覺得每次打深遠被接到，自己會去改變想法，想說打平一點。」但兌現出來的成績並不理想，「説我有高打擊率嗎？也沒有，長打率也沒有，這樣打，不如把我的長打拿出來。」

蘇智傑有覺悟，「球的彈性係數變低，但不應該因此改變你自己的東西。」他說今年在揮棒機制、揮棒模式都有去做改變，「也不是說追求仰角，還是要把球打強，但是是在一個非常好的擊球仰角去努力。」

今年的蘇智傑，像是在2021年追求擊球率及回歸長打率中找到「集合」的型態，他也說：「更清楚自己想要的東西，現在不會去管球彈不彈，更專注在自己的揮棒，喜歡的球就大膽攻擊。」

蘇智傑今年的另一話題是開轟就讓小孩買玩具，一對兒女澤澤和妹妹成為最大贏家，昨天在封王戰的全壘打，兩個小孩明天就要去買玩具。蘇智傑笑說：「我老婆會跟他們溝通，看是要現在買或累積。」目前挑到最貴的玩具價碼破千，蘇智傑超傳神還原：「是我女兒喜歡的醫生組，有聽診器、溫度計那些，我老婆覺得雖然貴一點，但質感很好。」

蘇智傑 劉基鴻

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