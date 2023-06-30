日職／阪神虎人氣輾壓央聯各隊 9個位置全拿下最高票

阪神虎隊本季共10名球員入選明星賽，包括先發投手村上頌樹、中繼投手岩崎優、救援投手湯淺京己、捕手梅野隆太郎、一壘手大山悠輔、二壘手中野拓夢、三壘手佐藤輝明、游擊手木浪聖也、外野手近本光司和紐斯（Sheldon Neuse）。

央聯共有9個位置是阪神虎球員拿到最高票。據日媒《產經新聞》報導，同個球團在所有位置都拿下第一高票，這是自1978年日本火腿、1983年讀賣巨人後，史上第3次出現這種情況。

阪神外野手近本光司以76萬9587票獲選中央聯盟人氣王，廣島鯉魚隊秋山翔吾獲得64萬4150票是外野第二高票，阪神洋砲紐斯出賽67場，繳出打擊率為2成35、4轟、27分打點成績，仍拿到43萬8204票，排外野第三。另外，湯淺京己與佐藤輝明雖入選明星賽，但都近況不佳，在二軍調整中。

今天官方公布球員互投結果，和球迷投票差異明顯。阪神隊只有投手村上頌樹和外野手近本光司獲得該位置最高票，其中近本光司以373票險勝秋山翔吾360票。