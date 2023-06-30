中職／兄弟公布下半季售票 美少女戰士主題日壓軸

中信兄弟隊今天公布下半季主場售票資訊，主場賽事將於7月14日開戰，主題日由7月22、23日涼水季「Poki棒棒冰 Aqua Planet」打頭陣，於洲際棒球場打造動感水世界；7月25到27日移師台東棒球場進行3連戰。

此次售票開放7月14日到10月15日兄弟主場賽事門票販售，於中信兄弟售票網、售票APP及7-11 ibon售票機台開放購票。

下半季首波主題日涼水主題日Poki棒棒冰 Aqua Planet，內野下層除本後AB區以外皆為潑水區，購買時請留意。8月26、27日「龍角散草本喉糖 勁歌金曲K歌榜」及9月29、30日「與小兔一起應援～少女的棒球派對！」均為加價主題日，僅會員折價50元，其餘售票優惠皆不提供折扣，詳情請參考活動票價。

2023中信兄弟下半季主題日

【7/22(六)-7/23(日) Poki棒棒冰 Aqua Planet】

夏日來臨我知道你們在期待什麼！涼水祭2.0全新風貌降臨洲際！除了玩水設施、水槍水柱那是必需的，今年更要給各位滿滿嗨炸的動感音樂！Aqua Planet 濕身派對即將開啟，帶上你的玩水行頭跟我們一起潑起來跳起來！

*本活動為涼水主題日，購票時請留意乾溼區域如下：

乾區：內野本後A-B區、內野上層、外野全區

濕區：內野下層C-K區

【8/13(六)-8/14(日) AORUS Game Day】

充滿驚奇和刺激的闖關遊戲世界，展現你的智慧、速度和運氣！ 用科技挑戰極限、探索未來、突破關卡！攜手 AORUS 的「玩」勝精神，場上球員奮力「取」勝，場下球迷奮力「玩」勝！準備好接受關主的挑戰嗎？只有堅持到最後的人 才有機會獲得最終的勝利！

【8/26(六)-8/27(日) 龍角散草本喉糖 勁歌金曲K歌榜】

835號大包廂再次開張！依照慣例準備好喉糖，因為我們將帶來那些在包廂唱了又唱的經典金曲。週六歡迎脫掉包袱和我們大聲唱出，那些從少年時就一路陪伴你到凌晨的歌曲。週日當然不能錯過第十屆的「我不是歌手」，今年的比賽有沒有好想好想誰參加呢？留言告訴我們吧！

【9/9(六)-9/10(日) 爪爪村莊寵物日】

大家敲碗的寵物日終於來了！「爪爪村莊寵物日」將與LINE人氣貼圖「反應過激的貓」聯名合作卡哇伊登場！主題日兩日寵物進場，請於「中信兄弟購票網－汪喵區」直接購買門票，汪汪區域：一壘側J、K區、喵喵區：三壘側K區，門票每張450元皆包含一位主人與一個寵物座位，不提供任何門票折扣、無身障購票、無法與門票優惠合併使用。兩日入場的毛小孩重量限30公斤以下，於限定區域之外皆不可落地，並需行走於汪喵專屬通道及特定區域，也請務必使用牽繩牽住毛小孩。由於球場天氣炎熱與現場聲音較大，請評估毛小孩的身心狀況再進行購票。各項規範若有違反之情事，中信兄弟球團有權拒絕球迷與毛小孩入場，謝謝配合！

【9/29(五)-9/30(六) 與小兔一起應援～少女的棒球派對！】