中職／雙「傑」攻守穩住封王路 蘇智傑：豁出去了

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅打者蘇智傑擊出陽春全壘打。記者陳正興／攝影
統一獅打者蘇智傑擊出陽春全壘打。記者陳正興／攝影

統一獅隊昨晚以7：3擊敗富邦悍將隊，在封王戰穩穩拿下勝利，除了洋投勝騎士8局失1分表現，中生代蘇智傑開轟、陳傑憲美技都是功臣，蘇智傑說：「大家都豁出去了」。

陳傑憲在中外野美技連發，4局下跳接高國麟的深遠飛球、撞牆煞停，6局下又橫移飛撲接殺范國宸的強勁飛球，守下不少隱藏長打，也做出振奮動作，陳傑憲表示：「有些時候不只是攻擊可以幫助球隊，守備也可以，這是我們今年很要求的。」

今年回鍋擔任隊長，陳傑憲很擔心重演2019年球隊戰績不佳狀況，今天終於看著球隊拿下季冠軍，他要感謝團隊，還有前輩們的幫助，「我的年紀算中生代，上面還有老的會幫我，一起把球隊hold起來，我覺得這很重要，小將也很爭氣，都有補上來。」

跟前輩們的相處，陳傑憲說：「全哥（林益全）雖然不擅於言語表達，但有些時候都會突然搞笑，讓大家一起笑，我也很感謝（胡）金龍賢敗跟基哥（陳鏞基）。」

今年作為隊長，陳傑憲也鼓勵隊友們，作為團隊要彼此信任，大膽去做想做的事、不受拘束，「運動選手就是要大膽去試、大膽失敗才會成功，我覺得今年真的配合得很好。」

同梯的蘇智傑在封王戰繳出3安打、2打點包含1轟的成績，他表示，當下鎖定外角球，轟出去自己都有嚇到，「能夠出去對球隊是滿大幫助。」

總教練林岳平點名，季初球隊打擊低迷時，蘇智傑一肩扛起攻勢，他謙虛說：「不是我在支撐球隊，大家都非常努力，為了得到季冠軍，都是要靠大家、球迷的加油。」

陳傑憲 蘇智傑 林岳平

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