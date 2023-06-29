中職／「場面做給你」林益全、胡金龍享受歡呼滿滿感動

統一獅隊今晚擊敗富邦悍將將魔術數字歸零，在新莊棒球場拋下橘色彩帶，前悍將林益全、胡金龍更在9局上獲得代打，獅隊教頭林岳平賽後透露是刻意製造舞台，讓他們接受歡呼。

獅隊4：1領先進入9局上，靠著對手亂流再添3分，其中滿壘面對右投吳世豪，獅隊在指定打擊的棒次換上左打的林益全，但悍將決定由左投陳韋霖接手，餅總也果斷換人，林益全剛站上打擊區就改由胡金龍上場，最終敲出飛球出局。

林益全在球迷歡呼聲中上場，雖然享受的時間不長，但他說：「當下我覺得很感動，也謝謝總教練，在下面時餅總就有跟我說「做場面給你，你跟金龍好好去享受」這樣。

林岳平則表示，當下球隊6分領先，對方派出左投雖然知道林益全可以對付，但也想說給胡金龍機會接受球迷歡呼，「因為這裡過往也是他們的主場，只是現在換到我們球隊延續棒球生命，我們打棒球的就是需要舞台。」

最終獅隊以7：3拿下勝利，效力悍將多年的林益全生涯第一次在新莊拋下彩帶，他說：「真的很開心，因為等了七年了，家人有來，也有拋彩帶，他們也等好久了。」

在前東家面前贏下封王戰，林益全說：「我現在是統一獅的林益全，我就是為統一獅賣命、打拚，現在上半季拿到了，就是為了總冠軍。」

胡金龍則表示，當下有預想過球迷的歡呼聲，也很開心能夠拋下彩帶，但這只是過程，看到外野滿滿獅迷，「很少看到齁，好像都季後賽、總冠軍賽才會出現，至少不要季後賽沒有人。」 九局上，統一獅總教練林岳平接連換上林益全（右）、胡金龍（右）代打，引起一陣騷動。記者陳正興／攝影 九局上，統一獅總教練林岳平（右）換上林益全（左）代打，特地耳提面命。記者陳正興／攝影

【中央社新北30日電】

中職統一獅隊昨晚拋下橘色彩帶，剛好是林益全、胡金龍前東家的主場，2人上場代打也得到歡呼，林益全賽後直呼感動，「我現在是統一獅林益全，感謝球隊給我這麼棒的舞台。」

37歲的林益全今年從富邦悍將轉戰獅隊，39歲胡金龍則是去年到獅隊，重現經典「金鏞連線」，與同為39歲的陳鏞基一起打拚。獅隊今天作客新莊球場，是林益全、胡金龍前東家的主場，本來獅隊總教練林岳平第9局要換林益全代打，但對方換上左投，又換上胡金龍代打，2人都得到全場球迷歡呼。

對於這個調度，林岳平賽後說明：「希望他們得到球迷歡呼，過往這裡是他們的主場，只是現在換到我們球隊，延續他們的棒球生命，我們打棒球的就是需要舞台，希望他們在這舞台可以表現出來。」

轉戰獅隊首年就奪季冠軍，林益全說：「真的很開心、很享受當下，因為等了7年了（2016年義大犀牛奪冠）。」今天第9局上場代打時，林益全表示，「當下就很感動，也謝謝總教練做場面給我，讓我跟金龍好好去享受，只是剛好遇到左投。」

談到封王戰對上前東家，林益全說：「我現在是統一獅的林益全，我就是為統一獅賣命、打拚。」雖然林益全在季初打擊狀況還沒找回來，不過到了6月逐漸加溫，屢屢繳出關鍵表現，他說：「其實我已經不用證明什麼了，就是好好享受球隊給我這麼棒的舞台，讓我可以開心在棒球場上奔馳。」

胡金龍則表示：「（拿下季冠軍）滿開心的，一開始大家不看好我們，但我們一步一步來，不過這是一個過程，接下來還有更多挑戰要完成。」（編輯：龍柏安）1120629