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中職／7：3克悍將 統一獅上半季封王

聯合報／ 記者蘇志畬／新北報導
統一獅隊昨天客場擊敗富邦悍將，奪下中職上半季冠軍，同時也是隊史第十六座季冠軍。記者陳正興／攝影
統一獅隊昨天客場擊敗富邦悍將，奪下中職上半季冠軍，同時也是隊史第十六座季冠軍。記者陳正興／攝影

昨晚新莊棒球場拋出橘色彩帶，統一獅隊以七比三擊敗富邦悍將隊，自力將魔術數字歸零，奪得中職卅四年上半季冠軍，熱情獅迷湧入見證隊史第十六座季冠軍誕生，造就一萬零一五六人進場盛況，母企業的封王優惠預告也終於可以兌現。

總教練林岳平帶隊第四年，加上二○二○年下半季、二○二一年下半季，共拿下三座季冠軍，追平呂文生、大石彌太郎兩位教頭的隊史紀錄，下個目標是繼二○二○年後再奪總冠軍金盃。

陣中感受最深的應是兩位前悍將胡金龍林益全，九局上同獲代打機會，現場觀眾響起歡呼聲，第一次在熟悉的新莊拋出彩帶，但已是不同顏色，胡金龍平常心面對，「還不是總冠軍，這是個過程，接下來也還有很多比賽。」

獅隊昨晚投、打、守全面發揮，就是要拿下這一勝，先發投手勝騎士八局被敲四支安打僅掉一分，蘇智傑單場三安、兩分打點，包含三局上先馳得點的陽春砲，陳傑憲更是兩度在中外野接殺可能安打。

陳傑憲前役還被自打球打到，教頭形容「撐枴杖也會上」，果然不影響美技演出，陳傑憲也說：「現在這種時刻怎麼可能休息，身為選手就是享受榮耀，要拿到榮耀前當然要先付出。」

獅隊去年戰績低迷，今年開季林安可又受傷，整體戰力不被看好，然而整季戰績幾乎都維持在前段班，上半季僅兩度跌出前三名，從五月廿五日起連卅六天占據第一，如今也確定這個數字將延續到卅九天。

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