中職／首吐經典賽空窗擔憂 餅總看見2020年的獅隊

今年季前統一獅隊不是被看好拿下季冠軍的隊伍，然而今晚卻在7：3擊敗富邦悍將隊後，將魔術數字歸零，總教練林岳平心中的大石放下，回顧今年因經典賽不在球隊到成功磨合漫長旅程，如今的隊型甚至讓餅總想起2020年下半季。

獅隊封王腳步原本可以更快，然而最近6場比賽僅拿1勝，直到今天勝騎士8局失1分的好投，終於畫下句點，林岳平表示：「今天勝騎士一夫當關幫我們拿下勝利，也期許我們球隊下半季可以順利去搶下年度第一。」

今年獅隊春訓因撞期世界棒球經典賽，林岳平與首席教練高志綱都去幫助中華隊，到熱身賽回到球隊浮現擔憂心情，林岳平表示：「花了很多時間去建立選手的比賽強度、我們所要進行比賽結果、調動的方式。」

林岳平也坦言，開季打擊較居弱勢，在得分低落下，看見守備、投手的進步，很多1分差對決中拿下勝利，也慢慢找到四名洋投羅昂、布雷克、勝騎士、克維斯及三名本土投手胡智爲、林子崴、古林睿煬的先發節奏，才能搶下上半季勝利。

獅隊打線到4月、5月開始熱開，林岳平也點名三名老將的幫助，4月初胡金龍、5月陳鏞基、林益全狀態提升，6月胡金龍雖然下滑也還能撐住，「好險有這三個在前、中、後，各自把持住戰況。」

中生代也很重要，林岳平表示，上半季陳傑憲打擊低迷、林安可受傷的時候，蘇智傑扮演重要攻擊火力，「他一個人扛下所有攻擊，包含在花蓮那重要的兩周。」

林岳平也不忘點名新任打擊教練馬修爾、守備教練玉木朋孝以及投手教練羅錦龍，鞏固球隊的投打守，「總總加起來，磨合到像是2020下半季的團隊戰況，應該我們下半季指日可待，能夠搶下年度第一。」統一獅在2020年拿下年度總冠軍。 統一獅晚上在新莊棒球場奪取隊史上第16座季冠軍，成為中職34年上半季冠軍，全隊外野合影留念。記者陳正興／攝影

【中央社新北29日電】

中職統一獅隊今天奪下隊史第16座季冠軍，由於上星期戰績不佳，總教練林岳平賽後坦言「心中石頭終於放下」，雖然一開始很擔心球隊狀況，但他指出，後來有磨合出好狀況。

獅隊上週在爭冠期僅1勝4敗，不過今天以7比3擊敗富邦悍將，順利拋下橘色彩帶。賽後獅隊總教練林岳平表示：「懸著心一個星期了，上星期我們不是打不好，是結果不好，希望球隊在下半季能搶下勝率第1。」

季前林岳平與獅隊首席教練高志綱帶領世界棒球經典賽台灣隊，因此較晚回到獅隊，林岳平承認：「回到球隊裡面看到熱身賽的狀況，確實是很擔憂，擔心我們會很糟糕，所以花了很多時間建立比賽強度，有段期間的磨合。」

上半季獅隊採取7先發輪值策略，4名洋投勝騎士、克維斯、羅昂、布雷克輪流，本土3名投手林子崴、胡智爲及古林睿煬，先發投手穩定也連帶讓牛棚投手更有餘裕。

林岳平指出，能拿下季冠軍最重要的關鍵，就是有7個好投手，「4個洋將、3個本土輪流出賽的節奏，一起搶下上半季勝利。」

另外，林岳平認為一開始球隊攻擊比較弱，但後來打者進入4、5月後，慢慢進入狀況，也贏下幾場1分差的比賽，產生很大信心，「找了新的打擊教練（馬修爾）喚醒打擊，找了新的守備教練（玉木朋孝）鞏固防線，投手教練羅錦龍也帶領投手，到最後有磨合到2020年下半季好的狀況。」