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中職／勝騎士就是穩 猛獅隊史第16座季冠軍入袋

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中職／勝騎士就是穩 猛獅隊史第16座季冠軍入袋

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅以7:3拿下勝利，奪得上半季冠軍。記者陳正興／攝影
統一獅以7:3拿下勝利，奪得上半季冠軍。記者陳正興／攝影

新莊棒球場外野4千張票開打前就完售，獅迷拋出橘色彩帶，見證隊史第16座季冠軍的誕生，統一獅隊今晚以7：3擊敗富邦悍將隊，自力將魔術數字歸零，奪得中職34年上半季冠軍。

總教練林岳平帶隊第4年，加上2020年下半季、2021年下半季，共拿下3座季冠軍，追平呂文生、大石彌太郎兩位教頭的隊史紀錄，中職紀錄則是洪一中的13次季冠軍。

獅隊今天投、打、守全面發揮，就是要拿下這一勝，最穩洋投勝騎士以107球投完8局，被敲4支安打，僅失1分，另有5次三振，延續個人7連勝、對戰悍將4連勝。

打線也給予適時幫助，3局上蘇智傑的本季第9轟，一發左外野陽春砲先馳得點，4局上則是靠3支安打加上對手失誤，攻下2分，5局上則是郭阜林觸身保送上壘後，兩次推進加林祖傑安打，攻下第4分；蘇智傑5打數3安打、2分打點。

守備上更是美技連發，中外野手陳傑憲在4局下跳接高國麟的深遠飛球，靠撞牆煞停，6局下又橫移飛撲接殺范國宸的強勁飛球，三壘手林子豪7局下接殺飛球、策動雙殺守備。

9局上獅隊在滿壘時鬥智調度，讓林益全、胡金龍先後代打上場，也讓現場球迷響起歡呼聲；9局下悍將則靠著戴培峰臨去秋波2分砲追加分數，但無法改變戰局。

獅隊去年戰績低迷，今年開季林安可又受傷，加上蘇智傑等人剛從去年傷勢中重新出發，整體戰力不被看好，然而幾乎整季戰績都能維持在前段班，至今只有2度跌出前3名，從5月25日起連續36天占據第1，今天過後也確定連續天數會延續到39天。

統一獅以7:3拿下勝利，奪得上半季冠軍。記者陳正興／攝影
統一獅以7:3拿下勝利，奪得上半季冠軍。記者陳正興／攝影

統一獅投手勝騎士。記者陳正興／攝影
統一獅投手勝騎士。記者陳正興／攝影
統一獅打者蘇智傑擊出陽春全壘打。記者陳正興／攝影
統一獅打者蘇智傑擊出陽春全壘打。記者陳正興／攝影

蘇智傑 中職

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