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中職／餅總鬥智調度 林益全、胡金龍代打接受歡呼聲
統一獅隊的封王路進入尾聲還有好戲可看，9局上與富邦悍將隊的鬥智時刻，剛好讓前悍將林益全、胡金龍都有機會代打上場，接受現場球迷的歡呼聲致敬，獅隊也以7：3獲勝，奪得上半季冠軍。
獅隊4：1領先進入9局上，靠著對手亂流再添3分，其中一壘手陳鏞基上場時，外野獅迷就開始呼喊林益全，不過總教練林岳平不為所動。
直到陳鏞基觸身球上壘後，獅隊趁勢在指定打擊的棒次換上左打的林益全，現場響起鼓譟聲，悍將也決定換下右投吳世豪，由左投陳韋霖接手，餅總更是果斷換人，林益全剛站上打擊區就被換下，改由胡金龍上場，最終敲出飛球出局。
獅隊今天擊敗富邦悍將隊就自力將魔術數字歸零，拿下上半季冠軍，也是隊史第16座季冠軍，林益全、胡金龍都在隊上前東家的封王戰中留下出賽記錄。
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