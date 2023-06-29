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中職／郭阜林首升一軍就是關鍵戰先發 林安可板凳待命
統一獅隊今晚力拚將魔術數字M1歸零，林靖凱雖無法先發，但也拉上在二軍表現火燙的郭阜林提升火力，立刻先發指定打擊，背部緊繃的林安可經測試後仍留在板凳待命，明天先發投手也排定是羅昂。
林安可先前出現背部緊繃，今天仍無法先發，總教練林岳平賽前表示，要看練習狀況，衡量能否代打，若不行要再升一人遞補；而今天的攻守名單中，林安可還是在板凳席中，也因此有空間將古林睿煬升上一軍。
前役被強襲球打到眉毛上方的林靖凱，今天替補出發，由林祖傑先發游擊，至於同場傷退的劉軒荅和林子豪都沒大礙，其中林子豪今天先發三壘手。
獅隊今天下放胡智爲、李丞齡，拉上郭阜林，郭阜林本季首次升上一軍，就立刻先發第五棒、指定打擊，今年球季他在二軍有著2成73打擊率、5轟成績，最近6場出賽敲出6支安打。
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