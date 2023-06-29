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中職／林靖凱被「打臉」腫起來 胡金龍諧音笑話解悶

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊游擊手林靖凱前天守備時被強襲球擊中臉部，左眉撕裂傷縫了五針。記者陳正興／攝影
統一獅隊游擊手林靖凱前天守備時被強襲球擊中臉部，左眉撕裂傷縫了五針。記者陳正興／攝影

統一獅隊游擊手林靖凱前天守備時被強襲球擊中臉部，左眉撕裂傷縫了五針，不幸中大幸是沒傷到眼睛，今天沒先發但可以替補，隊友胡金龍路過笑稱：「靖凱真的腫起來（台語）。」

林靖凱賽事中被打到後立刻退場送醫，CT（電腦斷層）檢查正常，眼科檢查也正常，獅隊總教練林岳平表示，林靖凱沒事只有皮肉傷，今天沒有先發，但會在板凳待命，有需要再下場，由林祖傑先發游擊。

還原事發現場，林靖凱來不及閃避，「只看到第一個彈跳，後面打到我就倒下去了。」當下林靖凱沒有立刻起身，怕頭暈，但後來就看到流血。

擅長守備的林靖凱是從小到大第一次在守備時被「打臉」，逼得要聽隊友的「腫起來」諧音笑話聽到飽，「還好沒有打到眼睛，頭也沒有不舒服，檢查也都正常。」

統一獅隊游擊手林靖凱前天守備時被強襲球擊中臉部，左眉撕裂傷縫了五針。記者陳正興／攝影
統一獅隊游擊手林靖凱前天守備時被強襲球擊中臉部，左眉撕裂傷縫了五針。記者陳正興／攝影

林靖凱 林岳平 胡金龍

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