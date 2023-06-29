中職／彩帶顏色變了…胡金龍多陳鏞基相伴 爭冠平常心

統一獅隊上半季封王魔術數字M1，今晚擊敗富邦悍將隊就可自力拿下上半季冠軍，胡金龍轉到獅隊第二年就有機會拋出彩帶，還是在前東家面前，對他來說不一樣的是彩帶顏色從紫色變橘色，身邊還多了親密戰友陳鏞基。

距離季冠軍臨門一腳，胡金龍認為心態上認為還不是終點，「還不是總冠軍，這是個過程，接下來也還有很多比賽。」他也坦言開季沒預想過能走到這，但隨著陳傑憲、蘇智傑、林安可保持健康，加上先發投手穩定，開始拉上來。

獅隊最近6戰1勝4敗1和，也拖慢了封王進度，胡金龍表示，球隊比賽內容是好的，但對手也想贏，打起來自然沒那麼簡單，每場比賽接近，但對年輕球員來說是很好的經驗，「未來如果又遇到爭冠，可能同樣狀況，比賽張力會忽然拉很高。」

胡金龍還記得前兩次體驗季冠軍滋味是在2013年上半季、2016年下半季，「有一點時間了。」如今有機會再次拋下彩帶，他也說平常心面對，「特別的是跟鏞基一起拚一個。」