中職／岳家兄弟單季2度同場開轟 寫史上唯二紀錄

岳家兄弟今晚再次攜手開轟，在天母棒球場的中信兄弟隊與味全龍隊之戰，岳政華、岳東華各敲出一發2分砲，幫助兄弟4局上打完取得7：2領先，成為中職史上唯二曾單季2度同場開轟的兄弟檔。

第1棒的岳政華今天先在3局上敲出2分砲，讓兄弟取得2：1領先，龍隊在3局下靠李凱威陽春砲追平，但4局上兄弟反超1分後，換第8棒的岳東華敲出2分砲，為兄弟取得5：2領先，而兄弟在此局攻下5分。

這是岳家兄弟本季第二次同場開轟，前一次是4月13日在洲際主場面對統一獅隊，當時是他們生涯第一次在例行賽同場開轟，再前一次是2020年總冠軍賽。

中職史上共有5對兄弟檔曾同日開轟，同場開轟在岳政華、岳東華之前僅有富邦悍將隊的高國輝、高國麟，高家兄弟生涯至今共累積4次同場、同隊開轟，其中3次都在2020年，岳家兄弟目前單季累積2次。