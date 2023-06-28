中職／墊底衝到第二 兄弟15戰11勝牛棚施魔法

中信兄弟隊從6月2日的墊底、落後6.5場勝差逆境中，逐步攀升，到今天賽前與龍頭統一獅隊只剩下2場勝差、排名第二，牛棚表現是關鍵，這段期間後援防禦率僅2.08，而且救援失敗次數是0。

談及這段期間牛棚投手給予的幫助，總教練彭政閔指出，他們能夠壓制對方打者，而且每個人各司其職，將教練團賦予的工作做到位，「投手們成熟度、心理和經驗上，都非常好，知道怎麼調整自己。」

中信兄弟隊近期最大勝差落後就是在6月2日，然而接下來15場比賽拿下11勝2和，僅2敗，這段期間牛棚防禦率是五隊最低，5次救援成功最高，也是唯一無救援失敗的球隊，另有14次中繼成功。

這段期間兄弟牛棚裡，呂彥青8場出賽4救援、防禦率0.96，蔡齊哲8場3中繼、防禦率0.93，吳俊偉9場5中繼1救援、防禦率2.61，彭識穎則是6場出賽0責失。