快訊

汐止私幼餵藥案全案簽結…毛髮、處方箋送驗「無檢出」 士檢認無犯罪

瓦格納兵變讓普丁神話破滅！專家：烏俄戰爭邁入終章

調解不成立！五億男母提婚姻無效 痛批夏男不敢出庭

中職／剛猛速球投出一片天 郭玟毅越挫越勇只為圓職棒夢

聯合新聞網／ 邱柏勳／提供
郭玟毅再次挑戰中職選秀會，希望能一圓職棒夢。 圖／郭玟毅提供
郭玟毅再次挑戰中職選秀會，希望能一圓職棒夢。 圖／郭玟毅提供

今年中職選秀被喻為小年，因此有眾多優秀選手早已躍躍欲試，過往留有一頭飄逸長髮，被譽為大專「Tim Lincecum」的郭玟毅，為了圓夢展現破釜沉舟的心態，將留了多年的頭髮剪短，希望能在選秀會上金榜題名。

郭玟毅就讀傳統強權文化大學，今年成為牛棚要角，多次在比賽後段扮演重要角色，不僅控球提升，更在今年飄出生涯最速149公里，對此他透露：「我花了很多時間在修正動作，藉此增加投球穩定度，另外還特別加強了髖關節加速的範圍、軀幹加速的方向，很高興訓練成果有反映在賽場上。」

春季聯賽結束後，郭玟毅也持續訓練維持狀態，並表示雖然去年落選，反而讓自己越挫越勇彌補弱點，今年再次報名選秀會只為一圓職棒夢：「球季結束後每天都有固定訓練，想辦法讓自己的球速、球路、控球變得更好，而且職棒是我的夢想，我不會因此輕易被打倒，去年落選反而讓我有機會加強自己不好的地方，希望今年能順利完成職棒夢，在選秀會上被指名，我認為我可以幫助球隊增強牛棚戰力，也會是即戰力。」

夢想 文化大學 頭髮

相關新聞

日職／王柏融二軍扛第4棒又繳白卷 打擊率跌破2成

日職二軍例行賽火腿隊與羅德隊交手，王柏融今擔任先發第4棒，改守一壘，再度單場4支0，賽後打擊率降到1成98。王柏融自本月20日重返二軍賽事以來，6場比賽18打數只有2支安打，獲得4次保送，沒有任何打點

中職／中職測試會97人獲推薦創新高 恰總點名的他入列

今年中華職棒新人測試會共吸引203人參加，今日聯盟公布球團推薦名單，一共97人入選寫下歷年新高，被「恰總」彭政閔點名的曾...

中職／剛猛速球投出一片天 郭玟毅越挫越勇只為圓職棒夢

今年中職選秀被喻為小年，因此有眾多優秀選手早已躍躍欲試，過往留有一頭飄逸長髮，被譽為大專「Tim Lincecum」的郭玟毅，為了圓夢展現破釜沉舟的心態，將留了多年的頭髮剪短，希望能在選秀會上金榜題名

棒球／陽岱鋼敲本季獨聯第5轟 連10場出賽有安打

目前在美國獨立聯盟大西洋聯盟效力的台灣好手陽岱鋼今天轟出一發2分砲，為本季第5轟，且連續10場出賽有安打演出；另外一名在...

棒球／中職亞運參賽球員協商中 中華隊名單改30日再提交

杭州亞運棒球項目將在9月25日開打，原本預計今天敲定中華職棒參賽球員人選，不過中華棒協表示，亞運中華隊名單仍在與中職進行...

棒球／亞運和中職例行賽尾聲撞期 恐影響戰局讓各隊傷腦筋

杭州亞運棒球項目將於今年9月25日至10月7日舉行，24日公布9名旅外球員名單，中華職棒球員參戰名單未出爐。比賽時間將撞期中職例行賽下半季尾聲，屆時部分主力球員可能在力拚季後賽關鍵時刻脫離戰線，參加亞

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦