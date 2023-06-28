中職／剛猛速球投出一片天 郭玟毅越挫越勇只為圓職棒夢

今年中職選秀被喻為小年，因此有眾多優秀選手早已躍躍欲試，過往留有一頭飄逸長髮，被譽為大專「Tim Lincecum」的郭玟毅，為了圓夢展現破釜沉舟的心態，將留了多年的頭髮剪短，希望能在選秀會上金榜題名。

郭玟毅就讀傳統強權文化大學，今年成為牛棚要角，多次在比賽後段扮演重要角色，不僅控球提升，更在今年飄出生涯最速149公里，對此他透露：「我花了很多時間在修正動作，藉此增加投球穩定度，另外還特別加強了髖關節加速的範圍、軀幹加速的方向，很高興訓練成果有反映在賽場上。」

春季聯賽結束後，郭玟毅也持續訓練維持狀態，並表示雖然去年落選，反而讓自己越挫越勇彌補弱點，今年再次報名選秀會只為一圓職棒夢：「球季結束後每天都有固定訓練，想辦法讓自己的球速、球路、控球變得更好，而且職棒是我的夢想，我不會因此輕易被打倒，去年落選反而讓我有機會加強自己不好的地方，希望今年能順利完成職棒夢，在選秀會上被指名，我認為我可以幫助球隊增強牛棚戰力，也會是即戰力。」