中職／中職測試會97人獲推薦創新高 恰總點名的他入列
今年中華職棒新人測試會共吸引203人參加，今日聯盟公布球團推薦名單，一共97人入選寫下歷年新高，被「恰總」彭政閔點名的曾奕翔，以及測試會投出152公里的林睿杰都有獲得推薦。
中職今天公布「2023中華職棒新人球員測試會」球團推薦名單，一共97人，其中投手51人、捕手6人、內野手23人，外野手17人。
彭政閔日前受訪時表示，對鶯歌工商左投曾奕翔印象深刻，在高一時就有注意到他，但高三前陣子狀況不是特別好，今天再看到他投球，應該算是這一年多來狀況最好的一場。
測試會入選名單如下：
投手：
李偉安、林建宏、林展樟、曾奕翔、李岳霖、王伯洋、鄭又維、林睿杰、李軒慈、巫柏葳、鄭澔、潘亮銘、蔣鎮宇、林暐辰高秉洋、郭嘉勝、吳東霖、胡雲彬、、林詩翔、張晋恩、蘇晏廷、爾曼羅索普、黃群、陳子傑、李家明、楊凱、歐承韋、萬立宸、邱承奕方郁淮、唐榮恩、陳聖文、陳原維、楊家凱、陳冠穎、蕭志文、胡逸涵、盧泓捷、林浩瑋、李灝昇、王祥恩、蕭憶祥、王為陞、葉一竤、黃峻億、盧冠宇、大瀧幸治、陳英睿、龔家禛、洪紹恩、陳威宇。
捕手：
張益豪、余羿賢、張育誠、古定昊、舒治偉、劉秉傑。
內野手：
游証鈞、戴昊恩、林逸翔、李承嘉、徐翊瑋、陳致均、周志憲、吳寬軒、張育昇、湯家豪、紀翌辰、廖元斌、林雨力、曾翰宇、沈忠興、賴俊、楊閔貽、王偉哲、張建鑫、張育豪、劉子杰、曾昱磬、烏凱恩。
外野手：
施季定華、伊斯坦大．比力安、林志光、楊正宇、楊岩潔、高偉豪、林莛淯、陳維祥、黃祿涵、張豈豪、簡子騏、簡子寬、盧彥祖、盧奕呈、林資凱、高允謙、邱澤豪。
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