中職／中職測試會97人獲推薦創新高 恰總點名的他入列

今年中華職棒新人測試會共吸引203人參加，今日聯盟公布球團推薦名單，一共97人入選寫下歷年新高，被「恰總」彭政閔點名的曾奕翔，以及測試會投出152公里的林睿杰都有獲得推薦。

中職今天公布「2023中華職棒新人球員測試會」球團推薦名單，一共97人，其中投手51人、捕手6人、內野手23人，外野手17人。

彭政閔日前受訪時表示，對鶯歌工商左投曾奕翔印象深刻，在高一時就有注意到他，但高三前陣子狀況不是特別好，今天再看到他投球，應該算是這一年多來狀況最好的一場。

測試會入選名單如下：