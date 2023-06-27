中職／兄弟2轟把龍炸成碎片 林辰勳生涯前2轟同日報到空響

對兩隊來說，都是最後4場至少拿下3勝才能站上寄望奇蹟的高台，中信兄弟今天以9：3擊敗味全龍隊搶得先機；罕見的是，龍隊分數進帳全靠林辰勳的2發全壘打，生涯第1轟、第2轟同日報到。

統一獅隊進逼上半季王座，賽前淘汰指數分別為龍隊3、兄弟2，想要逆襲封王光自己全贏還不夠，必須寄望獅隊多輸，兩隊只能想辦法先多搶勝場，此役分別由龍隊林子昱、兄弟鄭凱文先發。

鄭凱文先發7局只被敲4安打、失1分，唯一失分出現在第5局，遭賽前打擊率只有1成35、本季一度連25打數沒有安打的林辰勳敲出陽春砲。

龍隊1：0的優勢並未維持太久，詹子賢就在6局上揮出逆轉兩分砲，林子昱以6局失2分收工；龍隊7局換上王維中接手投球，面對7人次只取得2個出局數，遭兄弟轟炸5分大局，包括岳政華的2分打點三壘打、張志豪的兩分砲。

兄弟的分數持續進補，龍隊則在8局下由林辰勳再敲兩分砲，兄弟最終以6分之差贏球後，與龍隊互換排名，上升第2。