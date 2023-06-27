中職／兄弟最後4戰用3洋投 吳哲源傳接還不到50公尺

中信兄弟隊連同今天在內剩下最4場比賽，將啟用3位洋投，在二軍沈潛許久的泰樂將在30日先發，總教練彭政閔表示，「如果他可以主宰一軍打者，會是球隊需要的戰力。」

兄弟今天一戰交給鄭凱文，接下來依序推出金安、泰樂、德保拉，加上洋捕福來喜，在上半季最後一周動用4位洋將。

彭政閔表示，泰樂去年成績好，仍然期待他今年繳出可以主宰一軍打者的表現，30日一戰決定交給他，恰總說：「在二軍也準備了很久，還是要看他的能力，能力才是重點。」

余謙、鄭浩均都已結束上半季任務，彭政閔指出，以第一年在職棒場上先發的投手，兩人都是球隊王牌的水準，「希望可以保持到下半季、甚至生涯，都有這樣的水準，他們兩人應該也會是下半季的輪值成員。」

去年強勢扛起輪值的吳哲源，上半季突發成為傷兵，目前進度仍然看不見歸期，彭政閔苦笑說：「現在好像傳接還不到50公尺，上次報告是這樣，不知道現階段有沒有更新，是希望他可以在下半季的第一個月回來。」至於另一位備受期待的先發戰力黃恩賜，恰總透露，「近期在進度上有一些問題。」

兄弟持續尋覓新洋投，彭政閔設定下半季開打前報到，「說實話，一直有人選，但持續有更好的出現。」