LLB／新明獲次青少棒亞太區代表 世界賽拚第9冠

桃園新明國中棒球隊在LLB亞太區次青少棒賽冠軍戰擊敗韓國，代表隊今天帶著冠軍錦旗返台，接下來8月將前進美國參加世界賽、力拚台灣第9冠。

2023年世界少棒聯盟（LLB）亞太區賽事20日起在韓國舉行，台灣由桃園新明國中棒球隊代表參加次青少棒賽，由桃園龜山國小棒球隊代表參加少棒賽。

亞太區次青少棒分區賽從2020年開始，受到疫情影響、連續3年沒有舉辦，去年台中市中山國中棒球隊是依據2019年亞太區代表為台灣，直接取得世界賽門票，最後也拿下世界冠軍。

今年亞太區賽事復辦，新明國中棒球隊代表台灣出賽，預賽5戰全勝、晉級冠軍戰，昨天冠軍戰靠著劉任右先發投6局無失分，好投壓制，以10比0擊敗韓國、取得前往美國參加世界賽的門票。

代表隊今天帶著冠軍錦旗返台，總教練黃湋志表示，返國後將安排球員休息幾天，接下來面對世界賽的對手，要再增加球員們攻擊的擊球力道，另外在戰術執行上，會再要求選手在執行更細膩、更專注，以面對接下來的強敵。

新明曾在2019年取得亞太區代表權、前進世界賽，但沒能奪冠，此次重返世界賽，也力拚LLB世界次青少棒賽台灣第9冠、新明隊史第5冠。世界賽將於美國時間8月13日至20日在美國密西根州泰勒舉辦。

桃園龜山少棒隊昨天在LLB亞太區少棒賽冠軍戰與地主韓國交手，兩隊一路僵持，最後以1比2吞敗、拿下亞軍。