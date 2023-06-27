中職／自許成台灣千賀滉大 台體大投手曾家輝拚選秀前二輪
中華職棒選秀會於7月11日揭開序幕，台體大曾家輝宣布加入，身為球隊主力投手早已是各職棒隊關注人選，同時他在本月初入選亞運培訓隊，雖最後無緣26人名單，但他認為此次培訓受益良多，希望能在選秀會上於前二輪獲選。
曾家輝今年一改往年起伏不定的問題，更在大專盃上勇奪投手獎，對此他表示脫胎換骨的原因是心態上的成長：「當初進U23培訓隊時，帶給我很大的改變，包含這次參加亞運集訓也一樣，因為培訓期間能跟很多學長交流，他們都會帶給我不同想法，讓我在與打者對決上有更沉著，以及從容不迫的心態。」
而曾家輝也一直把大聯盟投手千賀滉大作為目標，並向其看齊：「千賀滉大的故事給我很多啟發，從育成一路到變成大聯盟王牌，我認為他都那麼努力了，我也該有他的拚勁及毅力，所以我期許自己能變成台灣版的千賀，不管是實力或者態度上都一樣。」
最後這位稱霸大專界的王牌投手，談到為何在今年投入選秀，他透露：「我覺得是時候了，我已完成為自己設的目標，所以該挑戰下一步了，畢竟打職棒一直是夢想，希望能在前兩輪就被選中，並在職棒繼續成為球隊的王牌。」
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