快訊

提分手慘遭勒暈軟禁！女滿身傷逃生 恐怖情人父大義滅親

侯友宜民調落居老三 藍營籲「他」親出馬任競總主委

中職／測試會歷時近11小時 球團推薦名單擇日公布

中央社／ 台北26日電
中職新人球員選拔測試會26日登場。 中央社
中職新人球員選拔測試會26日登場。 中央社

中職新人選拔測試會今天歷時將近11小時，203人全員報到，6支球隊總計61名教練、球探及行政人員出席。聯盟表示，測試會球團推薦名單擇日公布。

中華職棒新人球員選拔測試會今天在天母棒球場舉行，從早上8時40分開始，一直到晚間7時30分才結束，今年總計203名球員報名、通過審核參加測試會，全員報到。

中職6隊總教練都出席，首度以總教練身分出席的中信兄弟「恰恰」彭政閔表示，測試會主要是看球員的潛力和優點，也對鶯歌工商左投曾奕翔印象深。

味全龍隊投手教練郭勝安也提到曾奕翔，也對台體大20歲投手林睿杰飆速152公里印象深刻。富邦悍將隊總教練丘昌榮則表示，測試會沒能看到守備部分是比較可惜的部分。

測試會歷時將近11小時結束，聯盟表示，今天不會公布球團推薦名單，將擇日公布。

中職 丘昌榮 富邦悍將

延伸閱讀

中職／彭政閔中職測試會找潛力好手 對曾奕翔印象深

中職／新人測試會6球團超大陣仗 洪一中、彭政閔都來了

中職／江少慶最多敗照常輪值 丘昌榮也期待申皓瑋更穩

中職／上半季淘汰指數只剩1 丘昌榮點名4球員是收穫

相關新聞

中職／測試會歷時近11小時 球團推薦名單擇日公布

中職新人選拔測試會今天歷時將近11小時，203人全員報到，6支球隊總計61名教練、球探及行政人員出席。聯盟表示，測試會球...

中職／新人測試會楊笑虎被鈴木博識「罵醒」 旅日求學當養分

24歲投手楊笑虎赴日求學近8年，返台決定挑戰中職選秀，高中遇到恩師鈴木博識將他「罵醒」，他珍惜旅日經驗、督促自己更努力，...

中職／張泰山現身竹北興隆國小 送上自傳勉勵棒球小將

前職棒球星「森林王子」張泰山，今天下午在新竹縣竹北市興隆國小舉辦贈書活動。張泰山從「家」出發，將自身20多年來的經驗寫進...

中職／彭政閔中職測試會找潛力好手 對曾奕翔印象深

中職選秀測試會今天登場，「恰總」彭政閔首度以總教練身分出席，他表示沒什麼不同，就是看球員的潛力和優點，也點名鶯歌工商左投...

中職／投手方郁淮熬過大低潮 測試會當驗收盼拚職棒

20歲投手方郁淮升上大學後遇到嚴重低潮，固定生活作息、大二找回好感覺，今天中職測試會5打席投出1保送，最快球速142公里...

中職／林岳平推出胡智爲嘉義抗猿 兄弟也可能同日淘汰

中職上半季賽事邁入最後一周，統一獅隊明天在嘉義市球場對決樂天桃猿隊，將是兩隊8天內第4次交手，獅隊總教練林岳平派出胡智爲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦