中職／測試會歷時近11小時 球團推薦名單擇日公布

中職新人選拔測試會今天歷時將近11小時，203人全員報到，6支球隊總計61名教練、球探及行政人員出席。聯盟表示，測試會球團推薦名單擇日公布。

中華職棒新人球員選拔測試會今天在天母棒球場舉行，從早上8時40分開始，一直到晚間7時30分才結束，今年總計203名球員報名、通過審核參加測試會，全員報到。

中職6隊總教練都出席，首度以總教練身分出席的中信兄弟「恰恰」彭政閔表示，測試會主要是看球員的潛力和優點，也對鶯歌工商左投曾奕翔印象深。

味全龍隊投手教練郭勝安也提到曾奕翔，也對台體大20歲投手林睿杰飆速152公里印象深刻。富邦悍將隊總教練丘昌榮則表示，測試會沒能看到守備部分是比較可惜的部分。

測試會歷時將近11小時結束，聯盟表示，今天不會公布球團推薦名單，將擇日公布。