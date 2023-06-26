中職／林暉盛與兄弟簽自行培訓合約 投入選秀是首輪熱門

中職中信兄弟隊今天證實與具旅美資歷的投手林暉盛簽下自行培訓球員合約，兄弟投手教練王建民對林暉盛有不錯評價。林暉盛投入中職選秀，預期也將是首輪熱門。

具旅美資歷的24歲右投林暉盛2019年加盟美職洛杉磯道奇隊，旅美生涯最高層級上到小聯盟1A，2022年8月被釋出，原本預計今年初要到美國獨立聯盟打球，但因為簽證問題一直沒能成行。

林暉盛留在台灣就跟著中職中信兄弟練球，之前也有在亞運培訓隊隊內賽實戰登板，自辦賽也有出賽。

兄弟隊投手教練王建民先前受訪曾透露，林暉盛狀況一直維持得不錯，球速和指叉球的狀態也都滿好的，整體而言是一名好投手。

兄弟今天證實與林暉盛簽下自行培訓球員合約，方便教練團就近觀察近況，預計會隨隊到選秀會結束。林暉盛確定投入中職選秀，今年被評價為選秀小年，林暉盛將是首輪熱門。