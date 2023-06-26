中職／雄鷹邁向一軍愈來愈近 洪一中坦言陣容不夠完整

中華職棒新人球員測試會今天在天母球場舉行，總計203名球員參加實戰測試，包括投手89人、野手114人，寫下空前紀錄，6隊總教練都到場觀察可用之兵，台鋼雄鷹隊教頭洪一中率領教練團、球探、翻譯一共10人出席，全力備戰明年一軍賽事。

雄鷹今年先從二軍打起，目前出賽33場，戰績12勝4和17敗，在中職6隊排名第5，領先中信兄弟隊1場勝差；洪一中上個月曾在未來之星邀請賽記者會表示，雄鷹比起其他球隊一軍還有一段距離。

雄鷹邁向一軍的時間愈來愈近，洪一中今天現身天母球場成為焦點，坦言球隊陣容不夠完整，必須補強之處還很多，如果看到好選手，不管投手、野手都要補強，尤其投手更是重點。

中職最近一軍賽事6隊規模已是2008年，接下來連續12年都是4隊，2021年才有味全龍隊加入，今年是5隊規模第3年，明年雄鷹入列成為第6隊。

今年選秀會將在07月12日進行，雄鷹擁有狀元籤、前兩輪第6順位（額外增加）指名權，除此之外，另尋球員的管道就是年底擴編選秀、測試會、各隊釋出球員；對生涯領軍991勝的洪一中來說，補強好手充滿未知數，明年台鋼首季將是很大挑戰。