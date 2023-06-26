中職／鶯歌左投曾奕翔測試會求曝光 飆生涯最速146公里

鶯歌工商畢業左投曾奕翔參加中職測試會盼讓更多球團看見，去年U18世界盃培訓隊學經驗，也讓變速球更進化，今天飆出平生涯最速146公里。

根據中職選秀規定，應屆高中畢業生可透過聯盟或聯盟所屬球團、高中木棒組教練推薦等方式報名參選，無須參加選秀測試會，但今年畢業的鶯歌工商左投曾奕翔還是報名今天的測試會。

曾奕翔先前有手肘內側鈣化的問題、影響投球，也遇到一段低潮期，他表示，手肘的傷勢透過復健、注射葡萄糖治療，加上母隊總教練王傳家協助調整，目前已經百分之百健康、沒有問題，投球機制改變過後，也越投越順暢。

曾奕翔今天測試會面對5個人次，被敲出1支安打、有2次保送，但速度發揮的不錯，官方紀錄顯示，飆出平生涯最速146公里。

曾奕翔表示，先前傷勢困擾，加上高三沒有打王貞治盃青棒賽，玉山盃也超齡無法參賽，跟教練、家人、經紀人討論過後，希望參加測試會增加曝光機會，今天每顆球機會都是全力催，但控球還需要再加強。

曾奕翔去年有被選入U18世界盃培訓隊，雖然最後沒有留在正選名單中，但他表示收穫很多，在培訓隊中累積經驗，心理素質也有提升，也趁機向隊友請教變速球，微調握法、找到合適的出手位置，變速球也慢慢成為武器球之一。

曾奕翔表示，來參加測試會王傳家也有鼓勵，「教練跟我說不用畏懼、勇敢跟打者對決，多展現自己」，曾奕翔挑戰中職選秀目標拚前3輪。