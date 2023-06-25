中職／中繼2局6上6下奪首勝 王維中記得：前年也是

味全龍隊今晚以11：7擊敗富邦悍將隊，中繼2局無失分的王維中意外收穫本季首勝，雖然工作從先發變成牛棚，但讓記分板掛零的目標不變，他也還記得：「前年第1勝也是在牛棚拿下。」

王維中今天在第6上局登板，當時球隊還以5：6落後，不料6局下的6分大局，讓王維中取得勝投資格，而7局上他也續投1局，總計以29球投完2局、六上六下，有2次三振。

王維中今天無論局數平本季最多、用球數則寫下新高，他表示，在用球量並無特別訓練，是否重返先發則是要看教練團的安排，「我們現在先發投手都投得不錯。」

前一場王維中對樂天桃猿隊僅投0.1局就丟掉4分，他表示，那一場投得不順跟心態比較有關，沒有讓自己保持壓力，上場雖然有競爭心，但一些細節沒做到位。

對今天表現則當然滿意，王維中說：「沒失分就滿意，每次上場狀況未必是最好，但能夠讓計分板掛零是最好的。」