中職／劉基鴻敲6打點隊史第4人、最年輕 龍逆轉悍將

英雄出少年。22歲的劉基鴻今天單場3安猛打外帶6分打點，追平隊史單場最多打點紀錄，更刷新隊史最年輕紀錄，龍隊也靠著他的帶領下，在第5、6局攻下8分，以11：7逆轉擊敗富邦悍將隊，不輕易放過龍頭統一獅隊。

劉基鴻今天擔任第4棒、三壘手，首打席就在1局下用高飛犧牲打為球隊先馳得點，3局下面對2：4落後，劉基鴻的1分打點安打追近，5局下又變成3：6落後，這時劉基鴻的2分砲讓比賽再次回到1分差。

6局下劉基鴻跟龍隊打線一起爆發，郭天信先在滿壘選到保送擠回追平分，劉基鴻再敲出2分打點安打逆轉比數，接著林智勝2分打點安打、林孝程1分打點安打，單局6支安打攻下6分。

劉基鴻單場4打數3安打、6分打點，龍隊隊史單場最多打點就是6分，劉基鴻是隊史第4人、第5次辦到，坎沙諾在1994、1996年各辦到一次，1996年呂明賜也有1場，最近一次是1999年7月13日的張泰山；張泰山達成時是22歲又255天，劉基鴻則以22歲又234天創下隊史最年輕紀錄。

龍隊先發投手曹祐齊3局被敲5支安打，丟掉4分，不過在隊友火力掩護下免於吞敗；悍將先發投手安得勝5局丟掉5分，退場時的勝投資格被打飛。