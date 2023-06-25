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中職／王溢正先發讓餅總吃驚 「好久沒聽過這個名字」

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天排出王溢正先發。 擷圖自畫面
樂天排出王溢正先發。 擷圖自畫面

樂天桃猿隊今天在桃園球場迎戰統一獅隊，37歲左投王溢正登板先發，投49球完成兩局任務退場，第3局由陳鴻文接手；其實統一獅隊總教練「大餅」林岳平得知猿隊先發投手人選時，覺得有些訝異，笑說：「好久沒聽過這個名字，一年多了吧。」

王溢正邁入中職生涯第11季，今天賽前3次登板都是後援身分，合計2.1局失1分、未有任何勝敗，本季初先發被獅隊揮出兩支安打、3次保送，還出現兩次暴投，失兩分都是自責分。

這是王溢正繼去年8月27日對決獅隊後，再次以先發身分投球，真的讓林岳平有些意外。

猿隊前天將洋投霍爾降到二軍，林岳平坦言「嚇一跳」，本來以為他會是今天先發投手；另外，猿隊最近註冊去年選秀會第3輪挑中的19歲投手劉家翔，林岳平也以為他是可能人選，完全沒想到竟會碰到王溢正。

林岳平 王溢正 統一獅

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