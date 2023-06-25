中職／陳傑憲爆料林益全搞笑 要為獅隊後輩製造娛樂

「神全」林益全今年回到台南老家球隊打球，在統一獅隊打了快半個球季，感受和過去富邦悍將隊不同氣氛，他說：「各隊球風不同，現在真的很開心。」

林益全2009年從悍將前身興農牛隊起步，如今已是37歲老將，今年轟出全壘打還會「展開獅爪」慶祝，笑稱這是2.0進化版，他說：「打第1支全壘打時有跳舞，陳傑憲叫我放開一點。」

林益全表示，獅隊、味全龍隊的球風都算比較活潑，中信兄弟隊在比賽時就比較拘謹，就像日本職棒巨人隊拘謹、軟銀隊活潑一樣，大家各有各的球風。

林益全22日對猿隊之戰9局上最後一個打席，揮出二壘滾地球，賣力衝向一壘卻撲倒在地，讓全隊笑成一團；今天又在桃園對決猿隊，他在賽前回顧此事，還虧自己說一定要上「十大好糗」。

獅隊首席教練高志綱對林益全說：「知道你想積極跑壘，但壘包好像沒那麼近。」二軍總教練劉育辰賽後也傳了比賽影片給他，特別強調這是球隊傳統，歷年都會發生這種事，「神全」絕對不是第一人。

陳傑憲加碼爆料，林益全以學長身分鼓勵學弟時，還說「我會繼續製造娛樂給大家」。