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LLB／亞太區次青少棒賽 新明5連勝晉冠軍戰

中央社／ 台北25日電
桃園市新明國中棒球隊。（球隊提供） 中央社
桃園市新明國中棒球隊。（球隊提供） 中央社

LLB亞太區次青少棒賽，桃園新明今天與菲律賓隊交手，投手群黃智煦、李承濬聯手，賞給對手8次三振，率隊以10比0、5局拿勝，預賽5連勝晉冠軍戰，明天將與韓國爭冠。

2023年世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒賽20日在韓國開打，台灣由桃園新明國中棒球隊拿下代表權，桃園新明預賽接連擊敗香港、韓國、關島和紐西蘭，今天與菲律賓隊交手。

桃園新明開賽就有攻勢，首局靠著接連四壞保送、劉任右三壘打先馳得點，桃園新明攻勢延續，再靠著接連安打搶分，1局打完取得6比0領先，2局再靠著內野安打開啟攻勢，鄭浩恩適時安打添分。

桃園新明3局攻勢再起，靠著保送、對手守備失誤跑回分數，4局再拿2分保險分，拉開領先差距。

桃園新明今天由黃智煦擔任先發投手，投1局無失分，李承濬後援投4局，兩任投手聯手賞給對手8次三振、沒有失分，替球隊守住勝利。

桃園新明預賽5戰全勝、晉級冠軍戰，明天冠軍戰將再度與地主韓國隊交手，力拚世界賽門票。

LLB亞太區次青少棒 棒球

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