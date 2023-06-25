中職／林益全跑壘撲街列入「十大好糗」 高志綱妙語

野手林益全今年加盟統一獅隊跟著「變活潑」，林益全表示，每隊球風不一樣，22日比賽跑一壘半途「撲街」列入「十大好糗」，被獅隊首席教練高志綱虧說：「壘包好像沒有這麼近。」

37歲的野手林益全今年球季改披統一獅隊戰袍，也十分融入團隊，林益全表示，可以留在場上打球都很開心，每個球隊的球風不一樣，味全龍、統一獅隊的球風可能就算比較活潑，跟前東家相對拘謹的球風不同。

林益全表示，加入獅隊以後，看到這些隊友在比賽過程中很多情緒都會直接展現出來，包括上壘的動作、全壘打跳舞慶祝等等，「要融入就要改變」。

林益全在22日與樂天桃猿隊比賽，9局上敲出二壘方向滾地球，跑向一壘不到一半就「撲街」，距離壘包還有很遠的距離，隊友、教練團笑翻。林益全今天賽前受訪表示，「當下我自己也笑得很開心，賽後劉育辰（二軍總教練）有傳影片給我，說這好像是獅隊傳統，我也不是第1個。」

林益全表示，當下隊友都笑得很開心，獅隊首席教練高志綱還笑著對他說，「我知道你很賣力跑壘，但壘包好像沒有這麼近。」林益全直言，可以列入個人「十大好糗」。

隊長陳傑憲也笑說，大家都會集合時彼此鼓勵，學長們也會彼此提醒、跟學弟們說話，像是林益全就對大家說，「希望大家繼續加油，我會繼續製造娛樂給大家」，也讓隊友再次笑翻。