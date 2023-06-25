中職／陳傑憲遭蘇智傑肘擊視力模糊 看到王威晨飛球變成兩顆
統一獅隊外野手陳傑憲，昨天對中信兄弟隊之戰，打到第7局視力模糊，下一局被迫提前退場，他說：「遭蘇智傑肘擊，滿大力的，突然覺得頭痛，防護員評估應是腦壓衝上來，才會退場休息。」
這場象獅大戰3局下，陳傑憲、蘇智傑3局下爭搶王威晨打過來的飛球，在外野區發生碰撞，陳傑憲郖部左側撞到蘇智傑的左手肘，後來造成視力短暫出現狀況，還好今天沒有大礙，對樂天桃猿隊之戰仍可正常出賽。
「昨天7局下，看到王威晨打過來的飛球變成兩顆，就知視力模擬了。」陳傑憲表示，過去從未出現這種狀況，退場經過冰敷後比較正常，目前感覺還好，等開賽後看狀況再說。
獅隊今天作客桃園球場對猿隊之戰，將是爭取上半季冠軍的關鍵戰，陳傑憲坦言，賽前活動又稍微有點不舒服，還是有點頭痛，不過先拚再說，就是想要上場比賽。」
獅隊昨天2：3不敵兄弟，總教練林岳平表示，陳傑憲提前退場，8局下就被兄弟逆轉戰局，這也是沒辦法的事，他說視力已經模糊。
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