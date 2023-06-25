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中職／男孩吻PS謝凱蒂羨煞人 老爸竟留言道歉：還有很多被他攔胡了

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟啦啦隊隊員謝謝凱蒂一則PO文，引發網路趣聞。 謝凱蒂臉書
中信兄弟啦啦隊隊員謝謝凱蒂一則PO文，引發網路趣聞。 謝凱蒂臉書

中華職棒中信兄弟啦啦隊(Passion Sisters，簡稱PS)成員謝凱蒂，24日在個人臉書粉專PO文，上傳一段影片，是一名小男子孩坐在她身邊，最後讓小男親吻臉頰的互動畫面，相當有趣可愛，她並寫上，「昨天球賽到三壘應援時，有個弟弟舉著毛巾開心跑向我，瘋狂叫我的名字，休息時還主動坐到我旁邊的椅子，跟我說最愛的女孩是我，還跟我打勾勾還留下愛的印記………！」讓不少網友留言稱羡不已。

然而這件美事，卻有了後續發展，謝蒂繼續留言寫道，「怎麼知道影片一出來，竟然有女孩私訊我說他是花心大蘿蔔，喜歡超多啦啦隊，原來我被欺騙了感情。」

就有一位男網友上傳這位小男孩與另一位PS女孩互動的畫面，並留言說，「我要準備幫兒子開道歉記者會了，太花心了！」網友都為此笑翻，原來這小男孩是花名在外啊，爸爸再補充，「還有很多啦啦隊員都被我兒子蘭胡了。」

網友紛紛留言，「原來是你兒子，有前途阿。」、「兒子替把拔實現夢想...」

男孩父親留言兒子與其他ps女孩互動。 謝凱蒂臉書
男孩父親留言兒子與其他ps女孩互動。 謝凱蒂臉書

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