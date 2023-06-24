小馬青棒／26日開打桃園市首戰對中國 力拚世界賽門票

桃園市今年拿下2個青少棒代表權，小馬青少棒今天啟程赴日打亞太區賽事，比賽預計26日開打，桃園市隊首戰將與中國（2）隊交手，力拚世界賽門票。

桃園市新明國中棒球隊今年拿下2個青少棒國際賽代表權，一隊由總教練黃湋志率隊，目前在南韓打LLB亞太區次青少棒賽。

由江奎寬任總教練的小馬青少棒代表隊，也是由新明國中棒球隊主導，加入仁和、龜山、大園、青溪、光明國中球員組成聯隊，今天啟程赴日本。

2023年美國小馬聯盟（PONY）小馬級亞太區青少棒錦標賽將於26日在日本福島開打，總計有8支球隊參賽，桃園市隊與香港、2支中國隊同在B組，A組有地主日本、澳洲、菲律賓和中國（1）隊，此次中國有3支球隊參賽。

26日分組預賽先決定分組排名，決賽27日開打、採雙敗淘汰賽制，冠軍預計30日出爐，台灣去年由新北市取得代表權，在世界賽奪冠，此次由桃園市隊拿下代表權，力拚前進世界賽門票。