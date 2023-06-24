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小馬青棒／26日開打桃園市首戰對中國 力拚世界賽門票

中央社／ 台北24日電
桃園市今年拿下2個青少棒代表權，由總教練江奎寬領軍的2023年美國小馬聯盟小馬級亞太區青少棒錦標賽代表隊由新明國中棒球隊主導，加入仁和、龜山、大園、青溪、光明國中球員組成聯隊，24日啟程赴日本。（新明國中棒球隊提供）中央社
桃園市今年拿下2個青少棒代表權，由總教練江奎寬領軍的2023年美國小馬聯盟小馬級亞太區青少棒錦標賽代表隊由新明國中棒球隊主導，加入仁和、龜山、大園、青溪、光明國中球員組成聯隊，24日啟程赴日本。（新明國中棒球隊提供）中央社

桃園市今年拿下2個青少棒代表權，小馬青少棒今天啟程赴日打亞太區賽事，比賽預計26日開打，桃園市隊首戰將與中國（2）隊交手，力拚世界賽門票。

桃園市新明國中棒球隊今年拿下2個青少棒國際賽代表權，一隊由總教練黃湋志率隊，目前在南韓打LLB亞太區次青少棒賽。

由江奎寬任總教練的小馬青少棒代表隊，也是由新明國中棒球隊主導，加入仁和、龜山、大園、青溪、光明國中球員組成聯隊，今天啟程赴日本。

2023年美國小馬聯盟（PONY）小馬級亞太區青少棒錦標賽將於26日在日本福島開打，總計有8支球隊參賽，桃園市隊與香港、2支中國隊同在B組，A組有地主日本、澳洲、菲律賓和中國（1）隊，此次中國有3支球隊參賽。

26日分組預賽先決定分組排名，決賽27日開打、採雙敗淘汰賽制，冠軍預計30日出爐，台灣去年由新北市取得代表權，在世界賽奪冠，此次由桃園市隊拿下代表權，力拚前進世界賽門票。

棒球 小馬青少棒 LLB亞太區次青少棒

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