中職／林辰勳終結連25打數沒安打 閃過重生龍最慘紀錄

味全龍隊捕手林辰勳終結連29打席、25打數的「安打荒」，賽前教練對他的信心喊話：「辰勳，你可以的！」奏效，今天在第一打席就敲安。

林辰勳前一支安打已是5月6日，接下來13場出賽不曾敲安，賽前累積連29打席、25打數。

林辰勳今天排進先發打線，賽前就見教練團對他信心喊話：「就是今天」，結果第一打席就應驗，林辰勳在第3局面對樂天桃猿隊先發投手陳克羿敲出安打，也是龍隊此役首安。

林辰勳將安打荒止步在29打席、25打數，打席部分仍是龍隊重生後（2021年起）的一軍最慘紀錄，打數部分則是仍由郭天信的28打數保持；中職本季最長安打荒則是中信兄弟隊陳子豪的35打席、29打數。

中職本季前3長安打荒

陳子豪 35打席、29打數

林辰勳 29打席、25打數

郭天信 28打席、27打數