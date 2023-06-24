棒球／U18藍白賽首戰打擊調適理想 孫易磊飆速勝投

U18世界盃棒球賽培訓隊藍白對抗賽首戰，藍隊孫易磊中繼2局飆速150公里、無失分拿勝投，藍隊6比2拿勝，總教練吳柏宏表示，投手群還在調整，但兩隊打者調適都算不錯。

備戰U18世界盃棒球賽，培訓隊19日起展開集訓，今天起共安排9場藍白對抗賽，今天藍隊由左投林維恩先發，投3局被敲4支安打，投出2次三振、1次保送，失掉2分非責失分。

孫易磊接替投2局，沒被敲出安打、無失分、拿下勝投，陳睦衡後援投2局，也沒有被敲出安打、無失分。

藍隊1局下靠著林盛恩、徐紹予接連安打、曾偉喆選到保送，張趙紘安打送回2分，2局下再靠著失誤、許庭綸、林盛恩安打再拿2分。

白隊3局上靠著失誤、柯敬賢三壘打追回2分，藍隊7局下再起攻勢，靠著林佳緯二壘打送回第5分，曾偉喆安打，再添1分保險分，拿下比賽勝利。

白隊先發投手李致霖今天投3局被敲6支安打，投出1次三振、1次保送，失掉4分（3分責失分）、承擔敗投。

台灣隊教練羅健銘表示，投手群目前都還在調整中，從玉山盃結束到現在有2個多禮拜沒有實戰，今天藍隊先發投手林維恩球速雖然沒有很快，也是教練團提醒控球優先，相信經過幾場比賽調整，應該會越來越好。

台灣隊總教練吳柏宏表示，今天觀察2隊共6任投手表現，投手群都還在調整階段，打擊方面雖然藍隊的安打數比較多，但兩隊打者都調適的不錯，開始集訓到現在不到一週，大家都還在培養默契。